Ez a fogyókúrázók egyik kedvenc alapanyaga

Imádjuk az almát és a barackot, kiváló gyümölcsökből Magyarországon sincs hiány. Néha azonban szívesen kacsintgatunk egy-két trópusi finomság felé is – érlelőszerek és utaztatás ide vagy oda. Hiszen számos gyümölcsöt csak így tudunk megkóstolni. Persze van más módja is: repülőre ülünk, bejárjuk a világot, így a trópusokon növő gyümölcsöket a fáról szedve kóstolhatjuk meg. Ám ez azért kicsit költségesebb, mint lemenni a szupermarketbe. Úgyhogy maradjunk ez utóbbinál, és ha látunk licsit, akkor mindenképp vegyünk belőle. Nemcsak azért, mert rendkívül finom, hanem mert tele van vitaminnal, és még a fogyókúránkat is megtámogatja. Ez azért közvetlenül a bikiniszezon előtt jól jön, nem igaz?