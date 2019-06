Nem kopogtatással derül ki, finom-e a görögdinnye

Kevés olyan gyümölcs van, ami ennyire összenőtt volna a nyárral, mint a dinnye. Azonban egy picit bajban vagyunk vele, hiszen mindannyian futottunk már bele mellényúlásba. Hogyan lehet kiválasztani a legfinomabb dinnyét? Mire kell odafigyelni a vadászat során? Ezekre a kérdésekre kerestük meg a választ.

A görögdinnye egy nagyon különös faj, hiszen gyümölcsként emlegetjük, szártípusát tekintve mégis a zöldségfélék, azon belül is a tökfélék közé sorolható.

A legjobb hidratáló alapanyagunk, kevés benne a kalória, viszont a víz sok, így tökéletesen illik egy nyári diétába.

Még egy plusz pont neki, hogy hasznos tápanyagokat és növényi vegyületeket tartalmaz. Van benne A-, C-, B1-, B5- és B6-vitamin, kálium és magnézium is. Emellett karotinoidokat is tartalmaz, mint az alfa- és a béta-karotin, amelyeket a szervezet A-vitaminná alakít.

A legtöbb helyen már májusban találkozhattunk eladó dinnyével, de ahogy a mondás tartja: türelem rózsát terem. Vagyis ebben az esetben dinnyét, ugyanis érdemes megvárni a június végét

vagy a július elejét, hogy igazi, hamisítatlan magyar dinnyéhez juthassunk.

Na, de mi a teendő a piacon? Szegezzük a fülünket a dinnye héjára és kopogtassuk meg? Hiszen mindenki más is ezt teszi. Oké, kong. De mit jelent? Milyen hangúnak kellene lennie? Mielőtt ezekre a kérdésekre választ adnánk, fontos tudni, hogy a kopogtatás nem visz közelebb a finom dinnye kiválasztásához.

A kopogtatással mindössze annyit tudunk megállapítani, hogy a dinnye túlérett vagy sem.

Ha igen, akkor hordósabb, buhogósabb a hangja, hiszen meg van szakadva, és lyukas a közepe. Tehát: oké, ha kopogtatunk, de mindez kevés.

Hogyan válasszuk ki a legfinomabb dinnyét a kupacból?

Először vegyük kézbe. Akár nagy, akár kicsi, nehéznek kell lennie. Mivel a görögdinnye több mint 90%-a víz, a nehezebb sokkal lédúsabb és édesebb. De! Nem szabad itt megállni. Érdemes több hasonló nagyságú dinnyét is kézbe venni, és meggyőződni róla, hogy melyik a legnehezebb.

A másik, amit megtehetünk, hogy megnézzük a földön fekvő részt.

Mennyire sárga? Minél sárgább, annál jobb, mert annál érettebb a dinnye. Ellenben a még fehéres hasúakat kerüljük el. A következő kép ad némi segítséget.

Az igazán finom görögdinnye héja mélyzöld, a hasa pedig kellően sárga. Érdemes továbbá megnézni a szárat és a körülötte lévő részt is. Ha száraz, akkor a dinnye biztosan érett.

Na, és mi a helyzet a csíkos dinnyével? Ha a csíkok elütnek egymástól, a zöld sötét, a másik meg egészen világos, akkor majdnem biztos, hogy finom dinnye fog az asztalra kerülni. Emellett az egyszínű roméria vagy nosztalgia dinnyénél a matt, sötét árnyalatú, majdnem fekete, szintén sárga hasú fajtákat keressük.

Jó tanács, hogy figyeljük meg a héját és az alakját is. Az ovális vagy kerek formákat keressük, a deformálódott dinnyét pedig inkább hagyjuk a kupacban. Továbbá, ha a héja fényes, akkor majdnem biztosak lehetünk benne, hogy a gyümölcs meg van érve.

Sokan gondolják azt, hogy a méret a lényeg:

a kisebb dinnye édesebb, mint a nagyobb. Nos, ez nem igaz. Azonban, ha követjük a fent leírt összes szempontot, akkor nagy valószínűséggel finom dinnye fog az asztalra kerülni.

Mikor friss a dinnye?

Amikor a szüretnél levágják, a szárából cukros lé folyik ki. Ha látjuk a cukros lerakódást, akkor biztosan frissen szedett dinnyével van dolgunk.

Ám egyvalamit még tudnunk kell róla: a dinnye nem olyan, mint sok más gyümölcs, hogy leszedés után is érik.

Olyan ízű lesz, amilyen a leszedés pillanatában volt. Ezért érdemes körültekintően eljárni a vásárlás során.

Hogyan fogyasszuk?

Nagyon finom önmagában, de akár fogyaszthatjuk egy kevés pirított mandulával, vagy mézzel megkenve és grillezve. Emellett készülhet belőle gyümölcsturmix, kenyérrel fogyasztva – jó magyar szokáshoz híven – pedig kiváló uzsonna vagy tízórai. Persze saláták alapanyagaként is felhasználható.

Próbáljuk ki már ma a következő receptet!

Dinnyeturmix

Hozzávalók:

2 csésze felkockázott, lehűtött görögdinnye

1 csésze víz

1 evőkanál méz vagy bármilyen édesítő

1 kis marék menta- vagy bazsalikomlevél

Elkészítés:

Tegyük a hozzávalókat a turmixgépbe, és dolgozzuk össze.

Fogyasszuk azonnal.