A savanyúságok négy fő egészségügyi előnye

A fermentált ételeknek számos fajtája létezik, az egyik ilyen a savanyúságok csoportja. A savanyítás ősi gyakorlat, minden kultúrának megvan a saját módszere rá. Ráadásul elképesztő egészségügyi előnyökkel jár a fogyasztásuk.

A savanyúságokat úgy készítik, hogy kiválasztják a zöldségeket vagy gyümölcsöket, jól megmossák, kivágják a sérült részeket, feldarabolják, majd előzetesen megtisztított befőttesüvegekbe teszik. Ezután elkészítik a sós alaplevet, amivel addig töltik az üvegeket, amíg el nem fedi teljesen az alapanyagokat.

Íme egy alaprecept: 2 evőkanál cukor, 2 teáskanál só, 705 ml víz, 705 ml almaecet vagy fehérecet.

Néhány nap múlva a baktériumok felbontják az alapanyagok cukortartalmát, így jön létre a tejsav. A savanyúságok alacsony kalóriatartalmúak, prebiotikumként viselkednek, elősegítik a jó bélbaktériumok növekedését. A megfelelő emésztéshez és a tápanyagok optimális felszívódásához szükség van ezekre a jó bélbaktériumokra.

A savanyúságok 4 egészségügyi előnye

Összességében elmondható, hogy a savanyúságok tele vannak vitaminokkal, mint a K- vagy az A-vitamin. Az előbbi megakadályozhatja a véralvadást,

az utóbbinak pedig a látásban

és a sejtnövekedésben van kiemelkedő szerepe. Kellő mennyiségű B-vitamin is van bennük, amely támogatja az egészséges sejtműködést.

1. Hatással vannak a vércukorszintre

Az ecetalapú sóoldat segíthet a vércukorszint kezelésében. Egy nemrégiben készült tanulmány szerint az ecet csökkentheti az étkezés utáni és az éhgyomri vércukorszintet olyan felnőtteknél, akiknél fennáll a 2-es típusú cukorbetegség kockázata.

2. Kiváló antioxidáns-források

Számos zöldség és gyümölcs, beleértve a savanyúságokat is, nagyszerű antioxidáns-források. Ezek a vegyületek védik a sejteket az oxidatív stressz okozta káros hatásoktól.

3. Segítik az elektrolitegyensúly fenntartását

A sejteknek szükségük van elektrolitokra, mint a nátrium vagy a kálium, az energia előállításához és a megfelelő működéshez. Az elektrolitoknak az izommunkában és a vízszállításban is fontos szerepük van. A savanyúságok gazdagok elektrolitokban.

4. Hatással vannak az izomgörcsökre

A Medicine and Science in Sports and Exercise című kiadványban közzétett tanulmány szerint már egy kis mennyiségű savanyúlé is hatással van a kialakult izomgörcsökre; segíthet feloldani őket.

Próbálja ki a következő receptet!

Vegyes savanyúság

Hozzávalók:

6 csésze cukor

6 csésze fehérecet

1/4 csésze zellermag

1/4 csésze mustármag

2 evőkanál só

10 közepes méretű sárgarépa, szeletelve

3 közepes uborka, szeletelve

3 közepes piros paprika, szeletelve

2 nagy hagyma, szeletelve

1 csokor zöldhagyma, szeletelve

Elkészítés:

Tegyük az első 5 hozzávalót egy holland sütőbe és forraljuk fel, hogy feloldódjon a cukor.

Tegyük a fennmaradó összetevőket egy nagy tálba.

Öntsük rá a forró keveréket, azután hagyjuk lehűlni.

Töltsük át befőttesüvegekbe úgy, hogy a lé ellepje a zöldségeket, utána zárjuk le.

Tegyük a hűtőbe 6-8 órára.