A következő étrendi tippek segíthetik a test méregtelenítését és feltöltését energiával. Ebben a vírusos időszakban még fontosabb, hogy odafigyeljünk az étkezésünkre és bevigyük a szükséges tápanyagokat. A testünk megtisztításával a lelkünk is megnyugszik.

1. Hidratáljuk magunkat

Igyunk sok alkohol- és cukormentes folyadékot, elsősorban tiszta vizet. A hidratálás elengedhetetlen a test egészséges működéséhez. Ha nem szeretjük a vizet, akkor

tegyünk bele citromot vagy narancsot.

A folyamatos vízfogyasztás elősegíti az anyagcserét és a bélmozgást, így könnyebben ürülnek a méreganyagok is.

2. Étkezzünk egyszerűen

A nagyon fűszeres és mű ételek negatívan befolyásolhatják az emésztést. Együnk friss alapanyagokból, otthon készült fogásokat, könnyű ételeket. A szezonális zöldségek és gyümölcsök választása jó döntés.

Készíthetünk például sült brokkolit úgy, hogy mindössze egy kis sót és borsot szórunk vagy mézet csepegtetünk rá.

Egyszerű, egészséges és finom. Együnk naponta legalább 3-4 alkalommal zöldséget és/vagy gyümölcsöt.

3. A bél egészsége a kulcs

Talán eddig nem tudta, de a beleink egészsége a hangulatunkra is hatással van. Ha az emésztés nem működik megfelelően, a testünk nem képes felszívni a tápanyagokat,

emiatt állandóan fáradtnak érezhetjük magunkat.

Ugyanakkor sok rostos zöldség és gyümölcs fogyasztásával hozzájárulhatunk a beleink és az emésztésünk egészségéhez. Ezek megkönnyítik a bélmozgást és még tápanyagokkal is ellátnak. Ahogy a mondás is tartja: napi egy alma az orvost távol tartja.

4. Ne hagyjuk el magunkat

Egy fárasztó munkanap után bizony hajlamosak vagyunk ledőlni a tévé elé. Pedig egy könnyű séta, egy rövid bemelegítés vagy egy jógaóra nemcsak az izmainkra,

hanem a lelkünk egészségére is pozitív hatással van: enyhíti a szorongást, endorfin szabadul fel.

Ahhoz, hogy mozogjunk egy kicsit, nem kell kitenni a lábunkat a házból. Keressünk egy jó kis jóga- vagy aerobikvideót a neten.

5. A pihenés is fontos

Persze nemcsak a táplálkozás és a mozgás a fontos, hanem a pihenés is. Ha enerváltak, tápanyaghiányosak és gyengék vagyunk, hajlamosabbak lehetünk a betegségekre is. A zavartalan és nyugodt alvás is fontos,

ám a mentális pihenés ugyanúgy: meditáció, relaxáció.

Tegyünk be egy könnyű zenét, készítsünk magunknak egy finom gyümölcsturmixot és élvezzük a feltöltődést.

Készítsük el a következő receptet!

Waldorf saláta

Hozzávalók:

1/4 csésze tejföl

2 evőkanál majonéz

2 evőkanál fehérborecet

1 evőkanál Dijoni-mustár

1 és 1/2 teáskanál méz

só és frissen őrölt fekete bors

141 g római saláta

fél fej vörös saláta

3 szár zeller

2 alma

1 csésze szőlő

1/2 csésze pirított dió

1/4 csésze gránátalmamag

Elkészítés:

Keverjük össze egy tálban a tejfölt, a majonézt, az ecetet, a mustárt és a mézet.

Sózzuk és borsozzuk.

Keverjük össze a salátákat az öntet felével.

Tegyük egy tányérra a zellerrel, az almaszeletekket, a dióval, a szőlővel és a gránátalmamaggal.

Locsoljuk meg az egészet a maradék öntettel.