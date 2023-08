Esetleg Ön is azok közé tartozik, akik csak azért használnak otthon szárított zöldfűszereket, mert nincs türelmük a friss levek eltávolításához a szárról? Akkor mutatjuk a legjobb módszert, hogy mindig zsenge fűszerek kerüljenek az ételünkbe – hívja fel a figyelmet a Mindmegette.

A zöldfűszerek igencsak egészséges ízesítői az ételeinknek, mégsem használjuk őket kellőképpen széles körben. Vagy ha elő is kerül a főzéskor, szinte garantált, hogy mindenki a kézenfekvőbb megoldáshoz nyúl: a szárított változathoz. Ennek hátterében állhat, hogy a tasakos fűszereket olyan egyszerű használni, míg a frissek esetében egy örökkévalóságig tart, mire az apró leveleket egyesével leszedegetjük a szárról. Pedig számos előnye van, ha friss fűszereket használunk, és most azt is megmutatjuk, hogyan ússzuk meg a szárazással járó macerát.

A népszerű videós közösségimédia-felületen bukkantunk arra a trükkre, amit mindenkinek ismernie kell.

Nincs szükség másra, mint egy sajtreszelőre, aminek a lyukain áthúzva a fűszerágat a levelek könnyedén leválnak, a szár pedig csupasz marad.

Aki most te is eldöntötte, hogy ezentúl csak a friss fűszerek jöhetnek szóba, segítünk kicsit, melyik ételhez milyen fajtát válasszon: