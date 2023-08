Ha máshonnan nem is, gyerekkorunkból biztosan ismerős a látvány és a vele járó illatfelhő, amikor a nagymama egy hatalmas lábasban friss lekvárt főz. Sőt, az sem kizárt, hogy még mi is segítettünk a gyümölcs magozásában, darabolásában, mielőtt az a tűzhelyre került. Most itt az alkalom, hogy elkészítsük a saját lekvárunkat, méghozzá sárgabarackból. A házi lekvárnak nincs párja, szóval ha már szezonja van ennek a zseniálisan finom gyümölcsnek, tegyünk el belőle lekvár formájában a téli napokra is! Süteményekhez, kenyérre kenve, vagy csak magában fogyasztva is nagyon finom.

Sárgabaracklekvár

Hozzávalók:

1,2 kg sárgabarack

35 dkg kristálycukor

1 tasak dzsemfix

1/2 db citrom leve

Elkészítése: