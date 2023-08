Ha a görögdinnye héja Önnél is rendszeresen a kukába végzi, akkor a Mindmegette most elárulja : a gyümölcs egyik legfinomabb és legegészségesebb része került a szemétbe: csokorba szedtük, miért.

Sok gyümölcsre és zöldségre igaz, hogy a héja tartalmazza a legtöbb vitamint és értékes tápanyagot – ilyen a görögdinnye is, ráadásul a közhiedelemmel ellentétben a dinnyehéj nemcsak egészséges, de nagyon finom is lehet – írja a Mashed.

Bár a dinnye az egyik legnépszerűbb nyári gyümölcs, a legtöbben csak a rózsaszín, lédús, húsos részét fogyasztják, a fehér húsát pedig a dinnye zöld részével együtt kidobják, pedig a gyümölcs héjából is rengeteg finomságot lehet készíteni!

Tudjuk, hogy a görögdinnye kiválóan hidratál, hiszen a 90%-a víz, valamint a kalóriatartalma is alacsony (100 gramm dinnyében mindössze 30 kalória van). Magas rosttartalma miatt segíti az emésztést, így a fogyókúrázók is bátran fogyaszthatják - különösen a héjában van rengeteg rost!

Emelett - ahogy a rózsaszín húsa is - a fizikai teljesítőképességre is jó hatással van. A természet viagrájának is nevezik.

Ne álljunk neki nyersen rágcsálni, sokkal finomabb, ha befőttet, szirupot, lekvárt vagy akár smoothie-t készítünk belőle.

A dinnyehéj-smoothie az Instagramon is nagyon népszerű. Csak kockákra vágjuk a dinnye héját, adunk hozzá egy kevés citromlevet és jeget, majd az egészet összeturmixoljuk. Ráadásul a smoothie készítője, Armen Adamjan azt is elmondja, hogy az ital nagyon egészséges, tele van rostokkal, valamint a vérnyomásra és az izmokra is jótékony hatással van.