A szőlő szinte egybeforrott az ősszel, de ezt a finom gyümölcsöt akár már nyáron is csipegethetjük, ugyanis július-augusztus környékén már érik a csemegeszőlő, melyekből hamarosan a magyar fajták is a kosarunkba kerülhetnek – mutat rá a Mindmegette .

A szőlő lehet akár nagyszemű vagy mag nélküli, zöld, rozé árnyalatú vagy bordó is, szinte minden formájában mennyei csemege. A legjobb, ha frissen fogyasztjuk, de süteményekben is fenséges. Készülhet belőle lekvár, zselé, mazsola, borecet és szőlőmagolaj is, sőt húsos fogásokhoz is remekül passzol, nem beszélve arról, hogy a szőlő az alapja sokak kedvenc alkoholos italának, a bornak.

Az importnak köszönhetően a szőlőt az év minden napján megtaláljuk a boltok polcain, de igazán akkor a legfinomabb és legegészségesebb, ha nem üvegházban, hanem a szabadban terem. Hamarosan pedig már nemcsak a külföldi fajtákat, hanem a magyar csemegeszőlőket is a kosarunkba tehetjük a vásárlás során, ugyanis kezdődik a szőlőszezon!

Az MTI tájékoztatása szerint augusztus közepétől kezdik árusítani a hazai kereskedők a belföldön termett, korai érésű csemegeszőlő-fajtákat. A kínálatban először a Csabagyöngye, a Szőlőskertek királynője muskotály és a Saszlák jelennek meg – közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldség és Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeb).Ezeket követik a középérésű fajták, amelyekből a Pölöskei muskotály, az Attila, a Pannónia kincse a legnépszerűbb, a későiek közül pedig a Hamburgi muskotály, az Afuz Ali, a Moldova.

A nemzeti fajtajegyzékben jelenleg 43 államilag minősített csemegeszőlő-fajta és 2 csemegeszőlő klón található, de számos borszőlő-besorolásút is árulnak étkezési szőlőként.

A közlemény szerint idehaza az egy főre jutó éves szőlőfogyasztás 2,5-3 kiló között mozog és emelkedő tendenciát mutat. A belföldi termésből évente 10-12 ezer tonna kerül forgalomba, az import pedig közel a duplájára ugrott, 7100 tonnáról 14 400 tonnára 2018 és 2021 között.

A fogyasztóknak arra kell ügyelniük vásárláskor, hogy a szőlő nem utóérő gyümölcs, és minél érettebb, annál értékesebb a szervezet számára – zárul a sajtóanyag.