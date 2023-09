Szinte minden háztartás alap tartozéka a krumpli. Számtalan módon el lehet készíteni: sütve, főzve, pépesítve vagy akár chipsnek. Azonban azt kevesen tudják, hogy hogyan kell úgy tárolni, hogy a lehető legtovább friss maradjon, de most megérkezett a válasz – írja a DailyStar.

Az élelmiszerek tárolási módja nagyban befolyásolja azt, hogy meddig lehet őket felhasználni, van, amit hűtőben érdemes tartani, van, amit meg pont hogy nem ajánlott ott tárolni.

Egy időben az a hír terjed a krumpliról, hogy nem szabad hűtőben tárolni, mivel annak hatására extra cukor termelődik a zöldségben,

ami főzés hatására akrilamiddá változik, amit összefüggésbe hoztak a rák kialakulásának kockázatával.

Ezt azonban most egy szakértő, Kate Hall megcáfolta. A nő állítása szerint a burgonya legjobb tárolási módja az, ha a hűtőszekrénybe tesszük, arra azonban ügyelnünk kell, hogy a gumók ne legyenek nedvesek, mert az könnyen rohadást eredményezhet. A szakértő elmondása szerint az a legjobb, ha a krumplit csak közvetlenül felhasználás előtt mossuk meg. Kate azt is elmondta, hogy érdemes a krumplit más zöldségektől és gyümölcsöktől elszeparálva tartani, mivel ez is megnövelheti a szavatossági idejét.