Szeptember 19-én kedden a Pringles bejelentette: új ízesítésű chipsekkel jönnek elő, melyek a Chips and Caviar Collection nevet viselik. Az új íz limitált formában elérhető és egy sorozatot is reklámoznak vele.

Az érdekes ízkombinációt a A The Real Housewives of New York City című sorozat ihlette. A szezon második epizódjában ugyanis barátnői meglátogatták Erin Lichy-t hamptoni otthonában, ahol a nő kaviárral megkent chipset szolgál fel nekik. Bár nem mindenkinek ízlett, de Sai De Silva például egyátalán nem értékelte ezt a fajta újítást, és csitrinek nevezte Erint.

Kaviárt a Pringles-re? Mint valami csitri kamaszlány. Lemegy a büfébe, és hoz egy doboz Pringles-t... Komolyan, még egy palacsintát sem tudtál összedobni?

De Silva negítív véleményétől függetlenül azonban a furcsa kombináció felkeltette az ínyencebb ízlésű követők érdeklődését a TikTokon. Több mint 10 milliárd megtekintést kapott a közösségi média platformon, ezért Pringles rájött, hogy talált egy piaci rést.

Így elkezdte forgalmazni a Crisp and Caviar nevű terméksorozatát. A kollekció limitált kiadásban elérhető a cég weboldalán.

Forrás: People