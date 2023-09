Régi konyhaszekrények, nagy ruhásszekrények tetején sárgálló, hol almára, hol körtére emlékeztető kemény húsú gyümölcs, amely nagyanyáink, sőt dédanyáink szobáiban illatozott egykor, és micsoda fantasztikus ízek keltek életre általa! Ma is különleges csemege minden belőle készülő finomság, legyen az kompót vagy birsalmasajt – de ezeken túl is sokféle fogásba kerülhet birsalma.

A birset gyakran még zöld állapotban szüretelik, de felhasználni csak akkor tanácsos, amikor viaszos héja sárga színűre változik, a gyümölcs pedig összetéveszthetetlen illatot áraszt. Száraz, hűvös helyen akár kora tavaszig is tárolható, érdemes mindig akkora mennyiséget fazékba vagy sütőbe küldeni, amennyit épp aktuálisan felhasználunk.A birset a népi gyógyászat is igen nagyra értékeli. A legmagasabb pektintartalommal rendelkező gyümölcs emésztést segítő hatását évszázadok óta kiaknázzák, de enyhe görcsoldóként, fájdalomcsillapítóként is alkalmazták egykor a birsből készült főzetet.

A Mindmegette séfje, Mészáros Balázs most kompótot készít a birsalmából, természetesen tartósítószer-mentesen.

Tartósítószermentes, fűszeres birsalmakompót

Hozzávalók:

3 dl víz

1 db citrom

3 db birsalma

1 db fahéjrúd

1 db csillagánizs

3 szem kardamom

1 tk őrölt gyömbér

3 ek méz

Elkészítése: