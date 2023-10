A francia eredetű compote különféle fűszerezéssel cukorszirupban főtt gyümölcsöt vagy gyümölcsöket jelentett, kezdetben nagy valószínűséggel igen sűrű finomság (kevés szirup, sok puhára főtt gyümölcs) lehetett. Franciaországban, angolszász országokban ma is hasonlóan fogyasztják.

Gyakorlatilag bármilyen gyümölcsből, sőt akár zöldségből is készülhet - sokan nem is gondolnák, hogy a rebarbara valójában zöldségféle, mégis jobbára édes kompót formájában találkoznak vele. Lehet kísérletezni persze más zöldségfélékkel is, az édeskés sütőtök vagy a cékla is alkalmas kompót készítésére - de izgalmas ezek vegyítése gyümölcsökkel is.

Bár a nálunk sokaknak a '80-as évek menzáiról ismerős, hatalmas üvegekből előkerült vegyes gyümölcskompótról nem épp a legkifinomultabb ínyencség jut eszükbe, számos gyümölcs keverékéből készülhet kitűnő kompót. Akár az egres mellé is társulhat némi meggy vagy cseresznye, a bogyósok egymással remekül kombinálhatók, az őszi gyümölcsök (a szilva, az alma, a körte, a fehér húsú őszibarack) pedig különösen jól érzik magukat egymás társaságában. A variációk száma végtelen - a lényeg, hogy az egyszerre érő gyümölcsöket érdemes társítani.

Mi most egy gyorsan, egyszerűen elkészíthető almakompótot mutatunk nektek, ami már önmagában is kitűnő választás, de sült húsokhoz is tökéletesen passzol. Érdemes kipróbálni!

Almakompót

Hozzávalók:

1 db citrom

1 kg alma

10 db szegfűszeg

1 rúd fahéj

10 dkg cukor

1 l víz

Elkészítése:

Az almakompót elkészítéséhez a citrom héját zöldséghámozóval megpucoljuk, a fehér részét levágjuk róla. Egy lábasba tesszük a felkockázott almát és a fűszereket. Hozzáadjuk a cukrot és annyi vizet, hogy ellepje. Lassú tűzön addig főzzük, amíg majdnem puha nem lesz az alma. (Kb. 20 perc fedő alatt.) Nem kell teljesen puhára, saját levében megpuhul. Hagyjuk kihűlni, majd hűtőben tároljuk. Az almakompót nagyszerű köret sült húsok mellé.

Forrás: Mindmegette