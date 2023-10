A jóság szelet alapja bolti leveles tészta, az ínycsiklandó rétegek pedig meggybefőttből és grízből, habtejszínből és vaníliapudingból készülnek - vagyis, még az is bátran nekiállhat, aki eddig semmilyen réteges sütit nem készített még.

A bolti leveles tészta iránt bizonyára sokan rajongunk, hiszen könnyen felhasználható édes és sós süteményekhez, egyaránt alkalmas vendégváró, vagy elegáns főételt elkészítésére is, ráadásul jó szolgálatot tesz a krémes-réteges sütemények esetében is. A jóság szelet nevének eredetét homály fedi, de aki egyszer kóstolta, az tudja, hogy nem véletlenül hívják így ezt a meggyes-vaníliás, krémes-roppanós, klasszikus süteményt! Cikkünk végén egy videóban is bemutatjuk a népszerű desszert elkészítését.

Jóság szelet

Hozzávalók:

1 csomag leveles tészta

A meggyes krémhez:

1 üveg meggybefőtt

8 evőkanál búzadara

3 evőkanál cukor

A vaníliás krémhez:

2 csomag vaníliás pudingpor

3 evőkanál cukor

8 dl tej

25 dkg margarin

A tetejére:

5 dl tejszín

porcukor

Elkészítés:

A leveles tésztából 2 lapot nyújtunk, és rózsaszínűre megsütjük (25 × 35 cm tepsi hátán, 120°C fokon). A második lapot kockákra megvágva sütjük meg, hogy sütés után könnyen szeletelhető legyen. Ameggyes krémhez a meggybefőtt levében a 8 evőkanál búzadarát 3 evőkanál cukorral megfőzzük. A meggyet apróra vágjuk, és a megfőzött krémbe keverjük. Ez a krém (még langyosan) kerül az alsó lapra. A vaníliás krémhez 2 csomag vaníliás pudingport 3 evőkanál cukorral 8 dl tejjel megfőzzük, majd ha kihűlt, hozzáadunk 25 dkg margarint, s tovább verjük habosra. Ez a krém kerül a meggyes krémre. 0,5 liter habtejszínt felverünk jó keményre, majd óvatosan rásimítjuk a vaníliás krémre, végül befedjük a második tésztalappal. A tetejét porcukorral meghintjük.

Forrás: Mindmegette