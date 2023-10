A hamburger hálás társalgási téma, gondoljunk csak arra, milyen hosszan és élvezetesen cserélt róla eszmét a Ponyvaregény két főhőse az autóban. Kultikus étel lévén az embereknek határozott véleményük van az elkészítéséről. Mindenkinek van egy titkos hozzávalója, fűszere, sütési technikája, ami egy hamburgerversenyen lépéselőnyt jelentene. Most mi is adunk pár tippet, hogy még jobban sikerüljön az otthon készített étel, aminek időről időre asztalra kell kerülnie, hiszen a hamburger nem csak étel: életérzés, kultúra és világnézet is egyben.