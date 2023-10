A fahéj származása, fajtái

A fahéj Kelet-Ázsiából származik, de később Európában és Közel-Keleten is rövid időn belül elterjedt. Neve a cinnamomum, az „amomon" héber és arab eredetű szóból ered, ami „illatos fűszer"-t jelent. Aromája és íze illóolaj tartalmának, és fő összetevőinek, a fahéjaldehidnek és az eugenolnak köszönhető.

A ma már mindenki számára elérhető fűszer egykor kifejezetten értékes, nagyra becsült élelmiszernek számított. Indiából és Sri Lankáról több, mint 2000 éve exportálják. A középkorban vallási szertartásoknál is használták, isteneknek ajándékozták, később a holland Kelet-indiai Társaság egyik legkeresettebb exportcikke volt. Az első századbeli idősebb Plinius írásai alapján még az ezüstnél is drágább áron lehetett megszerezni, főleg azért, mert tartósító hatása volt, így az ókorban balzsamozásra is használták.

2 fő típusa ismert, az egyik a Cassia, vagy kínai fahéj, a másik a Sri Lanka és India déli részén őshonos Ceyloni fahéj.A Cassia fahéjrudak kemények, egyrétegű kéregből állnak, pikánsabb, csípősebb, karakteres íze van.

Ez a könnyebben elérhető faj, leggyakrabban a boltok polcain, és ételeinkben is ezzel a típussal találkozhatunk. A másik típus a Ceyloni fahéj, vagy valódi fahéj, amely az Indiával szomszédos szigetországból származik. Ez a típus ritkább, kifinomultabb, mint a Cassia típus. Ennek a kérge többrétegű, törékenyebb, emellett édeskésebb, lágyabb, citrusosabb íze van, így desszertek készítéséhez ez ideálisabb.

Felhasználása

A fahéjjal háromféle formában elérhető az üzletekben: őrölt, tört, illetve darabolt, vagy egész rúd formájában. Emellett ma már táplálékkiegészítők összetevőjeként, illetve kapszulaként is találkozhatunk vele.

Az őrölt fahéj könnyedén felhasználható főzéshez, ételek italok és desszertek ízesítéséhez. Az egész rudakat összetörve otthon is elkészíthető. Por állaga miatt azonban ebben a formában gyorsan elveszíti aromáját.

A darabolt fahéjat, illetve egész fahéjrudakat leginkább díszítésre, teakeverékekhez keverve használják.

Fahéjjal leggyakrabban desszerteket szokás ízesíteni, előszeretettel használjuk a hagyományos karácsonyi sütemények készítésénél, például mézeskalácsok, muffinok, kekszek, répatorta ízesítőjeként, szegfűszeggel, gyömbérrel, vagy narancshéjjal együtt. Emellett jól passzol gyümölcsös édességek, kompótok ízesítéséhez is, az alma, illetve szilva ízét kiválóan hangsúlyozza.

Kis mennyiségben használva azonban sós ízvilágú ételekben is megállja a helyét, bárányhúshoz, és a keleties fogásokhoz is passzol. Remek kiegészítő fűszere lehet a a currynek, a szerecsendiónak.

A fahéj italok ízesítésénél is gyakran használják, különösen az őszi-téli időszakban népszerű, forró, fűszeres ízvilágú teák és kávék, illetve turmixok ízéhez illik. Például a forralt bor, illetve a napjainkban egyre inkább népszerű pumpkin spice latte, azaz sütőtök ízesítésű tejeskávé kellemes aromájához is nagy mértékben hozzájárul.A fahéj nemcsak a gasztronómiában, de a gyógyszeriparban és az illatszergyártásnál is gyakran használt összetevő.

Nemcsak ízletes fűszer, de orvosság is

A fahéjat nemcsak finom, egzotikus íze miatt kedvelik, de különféle gyógyhatásairól is ismert.

Már az ókorban is használták a megfázás tüneteinek enyhítésére, fájdalom-láz-,és köhögéscsillapításra, napjainkban természetes immunrendszer-és gyomorerősítőként tartják számon, javítja az étvágyat, csökkenti az émelygést és a puffadást.Vércukorszint-szabályozó hatása miatt rendszeres fogyasztása segít megelőzni, illetve csökkenteni az inzulin-rezisztencia, metabolikus szindróma, és a kettes típusú cukorbetegség tüneteit, javítja a vérkeringést.

Kevesen tudják, de egy kiskanálnyi fahéj több, mint egy gramm rostot tartalmaz.

Bár nem csodaszer, de megfelelő étrendbe beépítve az elhízás, magas vérnyomás, illetve a stroke, a rák, ízületi fájdalmak, és a gyulladásos betegségek ellen is hatásos gyógymód, antibakteriális hatása is ismert.Mindezek mellett szabályozza a női ciklust, ám férfiak számára is előnyös lehet a fogyasztása, ugyanis potencianövelő hatást tulajdonítanak neki.

Veszélyes is lehet

Bár sok pozitív hatása ismert, ennek sem érdemes túlzásba vinni a fogyasztását.

A szakemberek szerint míg napi 1-2 teáskanálnyi fahéj fogyasztása jótékony hatású és biztonságos, azonban ennél több már kellemetlen, sőt, esetenként súlyos tüneteket okozhat. Egyeseknél allergiás reakciót válthat ki köhögést, tüsszögést, nehézlégzést okoz. A fahéjfélék, de különösen a Cassia típusú fahéj jelentős mennyiségben tartalmaz egy kumarin nevű vegyületet, amely nagy mennyiségben fogyasztva vese-és májkárosodáshoz, szájfekélyhez, alacsony vérnyomáshoz és vércukorszinthez, és véralvadási problémákhoz vezethet, így különösen érdemes vele csínján bánni azoknak, akik véralvadásgátló gyógyszert szednek.

