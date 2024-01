Mindannyiunkkal megeshet, hogy az ünnep hevében kicsit túlbecsüljük, és 1-2 üveg borral többet nyitunk ki a kelleténél, és azóta is ott árválkodik a hűtőnkben szilveszter elmúltával is. Amennyiben magunkra ismerünk, jobb, ha nem áll napokig a hűtőben a finom ital, szerencsésebb mielőbb felhasználni. Adja magát, hogy egy évindító bulira készüljön belőle forralt bor, bólé, vagy sangría, de kínálkozik számos, egyéb lehetőség is, amelyben Ruprecht László séf, a SVÉT elnöke lesz segítségünkre.

Ahogy korábban is írtuk, természetesen újragondolt italként is felhasználhatjuk a bort, azonban számos étel elkészítéséhez is abszolút megfelelő a néhány napos bor. Azt sem szabad elfelednünk, hogy a receptek meglehetősen ritkán igányelnek teljes palacnyi mennyiséget, így, amennyiben borral főzünk, akkor is számolnunk kell a megmaradt decikkel, így érdemes az ünnepekről megmaradt fehér- és vörösborokat a következő módok valamelyikében felhasználni.

Páclé

Szinte minden borból lehet páclevet készíteni, fehérből ugyanúgy, mint vörösből. Két fontos szabálya van a borban pácolásnak: az egyik a pácolási idő, a másik az alkoholtartalom minimalizálása. Utóbbit forralással tudjuk elérni, ilyenkor már érdemes az ízesítő anyagokkal, zöldségekkel, fűszernövényekkel együtt kiforralni a bort. A hosszan párolt húsrészeket maximum egy éjszakán át pácoljuk, mert nem jó, ha a magas savtartalmú borok nagyon kiszárítják a húst. A pácot a szószok, illetve az ételek elkészítésénél is felhasználhatjuk. Pácolást alkalmazhatunk már elkészült vagy nyers – például könnyebb szerkezetű – húsok, halak vagy zöldségek pácolásánál, marinírozásánál, akár bundázott ételeknél is.

Szirup

Lassú beforralással jó ízű szirupok készíthetők borból – akár édes, akár fűszeres változatban. A szirup állagot méz hozzáadásával tudjuk elérni. A méz mennyisége, illetve a hozzáadott fűszerek, ízesítők határozzák meg a szirup édes ízét. A szirupot kiegészítő elemként használhatjuk fel ételekhez, desszertekhez is, vagy akár pácolhatunk benne húsokat, de szószok ízesítésére éppúgy alkalmas.

Zselé

A zselék elkészítése viszonylag egyszerű, és sokféleképpen felhasználhatók, fűszerezéstől, ízesítéstől függően. Tulajdonképen egy jó ízű alapot kell készíteni, amit zselatinlappal, agar-agarral, vagy egyszerre mind a kettővel sűrítünk.

Mártásalap

Főleg fehérborból, fűszerekkel, ízesítőkkel (például babérlevél, tárkony, fokhagyma, sonkahagyma), só hozzáadásával készítsünk fűszerkivonatot, amit a felére forraljunk vissza és szűrjünk le. A bor savasságától függően jó minőségű borecetet is adhatunk hozzá. A leszűrt kivonathoz adjunk evőkanalaként 1 db L-es tojássárgáját, és vízgőz felett habosra, mártássűrűségűre keverjük. A végén tisztított, langyos vajat csurgassunk hozzá.

Szószok, ételek ízesítése

A borokat ízesítőként is alkalmazhatjuk, de figyeljünk rá, hogy szárazabb húsoknál célszerűbb a végén, visszaforralva adni az ételekhez. Vannak, akik a főzés végén is löttyintenek bort az ételbe, ebben az esetben csak hibátlan, jó minőségű terméket használjunk, ám ilyenkor is ellenőrizzük a fogás sósságát, mert a savak tompítják a sós érzetet.



Forrás: Magyar Konyha