Emlékszik, hogy hol vásárolt az Aldi és a Lidl előtt?

Plus diszkontáruház Pirnában, Németországban

Fotó: Wikipedia Commons/Ksfmbs

A Plus működésének végét két német cég, az Edeka és a Tengelmann csoport közös akciója jelentette. A két vállalat 2007-ben megosztozott az akkor Európában (például Magyarországon, Ausztriában, Spanyolországban és Lengyelországban is) már kiterjedt bolthálózattal rendelkező Plus diszkont üzletein. Az Edekához került üzletekből átnevezés után Netto lett, a Tengelmann pedig eladta a saját Plus boltjait, többek között a magyar üzleteket is, melyek 2008 tavaszán a SPAR-hoz kerültek, és rövidesen át is alakultak.

CSEMEGE - JULIUS MEINL