Hamarosan itt a tavasz: kezdődik a medvehagymaszezon

A tavalyi előírásokhoz képest jogszabályi változás nem történt, a Mecsekerdő Zrt. továbbra is a 2009. évi, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló XXXVII. törvény értelmében jár el, mely szerint állami erdőben – nem védett területen – csak az egyéni szükségleteinek megfelelő, azaz naponta 2 kg/fő mennyiségű gomba, gyógynövény – így medvehagyma-levél is – gyűjthető külön engedély nélkül.

Amennyiben valaki ennél nagyobb mennyiséget kíván gyűjteni, azt csak az erdőgazdálkodó engedélyével teheti - áll a Mecsekerdő honlapján.

Sokunk nagy kedvence a medvehagymás pogácsa.

Fotó: Mindmegette.hu

Az erdei ökosziszoisztéma minél kisebb megzavarásának érdekében a medvehagyma gyűjtésekor lehetőség szerint ne térjünk le a kijelölt turista-útvonalakról, így elkerülhetjük az erdő alján élő, számos védett, lágyszárú növény letaposását is! A medvehagyma természetbarát gyűjtéséhez tartozik az is, hogy két leveléből csak az egyiket szedjük le, így a növény tovább tud élni, lélegezni, táplálkozni és táplálékot raktározni talajban megbújó hagymájában, amiből a következő évben ki tud hajtani. A kereskedelmi forgalomba hozott medvehagymára jelölési kötelezettség vonatkozik, azaz a címkén fel kell tüntetni a gyűjtő vagy forgalmazó nevét és címét, valamint a származási országot. Vásárlóként is könnyen ellenőrizhetjük, hogy a csomagoláson szerepelnek-e ezek az adatok, így elkerülhetjük, hogy illegális terméket vegyünk.