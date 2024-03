5 villámgyors és egészséges reggeli recept rohanós hétköznapokra

Az emberek többségének gondot okoz, hogy a sietős hétköznapokon is időt szánjon a reggelikészítésre, főleg, ha a gyorsaság mellett azt is fontosnak tartjuk, hogy a napindító étkezésünk tápláló és egészséges legyen. Ezért most hoztunk néhány példát pofonegyszerű és isteni finom reggelikre, melyek maximum 5 perc alatt elkészülnek, és kényelmesen magunkkal vihetjük őket a munkahelyre is. Vannak köztük édes és sós finomságok is, hogy mindenki megtalálja az igazán kedvére valót.

1. Avokádós pirítós A pirítós az egyik klasszikus reggeli étel, amit szinte mindenki szeret. Csak be kell dobni a kenyeret a pirítóssütőbe, amíg elkészül, hámozzuk meg és törjük össze villával az avokádót - fontos, hogy érettet vegyünk, ami elég puha ehhez -, fűszerezzük sóval-borssal, fokhagymával, és keverjük jól össze. A kész krémet kenjük a pirítósra, majd tálaljuk koktélparadicsommal.

Lehetőleg teljes kiőrlésű kenyeret használjuk, mert ez sokkal egészségesebb. Delicious avocado and smoked salmon toasts on a rustic wood table top.

Fotó: Shutterstock/Copyright (c) 2021 Foodio / Shutterstock/Copyright (c) 2021 Foodio Aki szereti, egy szelet pirított baconnel, vagy füstölt lazaccal megbolondíthatja,

így még finomabb és tartalmasabb lesz a reggelink. Ha pedig van plusz 5 percünk, tükörtojással vagy buggyantott tojással is kiegészíthetjük.