A világ 7 legbizarrabb étele, amelyektől még egy igazi ínyenc is sokkot kapna

Vannak olyan megosztó ételek és italok, amelyeket lehet szeretni és utálni, ilyenek például a halfélék, a kocsonya, a brokkoli vagy a Pálpusztai sajt. A következő összeállításunkban azonban olyan ételeket mutatunk be, amelyektől valószínűleg még az edzettebb gyomrú emberek is megbotránkoznának, annak ellenére, hogy legtöbben még soha nem kóstolták, de még csak nem is hallottak róla.

Vágólapra másolva!

Békacomb Nem kell messzire menni ahhoz, hogy példát találjunk valami igazán különös és megosztó csemegére, a békacomb ugyanis kifejezetten magyar specialitás.

Még népdalt is írtak róla "Virágéknál ég a világ" címmel, amely gyerekkorunk óta mindannyiunk fülében ismerősen cseng. Aki kezdő gasztronómiai kalandozóként még sosem kóstolt extrémebb ételeket, annak a sült vagy rántott békacomb tökéletes választás, ízre ugyanis egyáltalán nem olyan bizarr, ahogyan elsőre hangzik. Épp ellenkezőleg: kellemes, lágy ízvilága leginkább a csirke és a hal között félúton helyezkedik el. Bár egyre kevesebb helyen lehet hozzájutni, és az ára is elég borsos, legalább egyszer az életben megéri kipróbálni.

békacomb

Fotó: Piotr Krzeslak / Shutterstock/Copyright (c) 2020 Piotr Krzeslak