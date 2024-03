Egyszerű, egészséges reggeli: ezért nem érdemes kihagyni a nap első étkezését

A reggeli azért az egészséges táplálkozás fontos része, mert a kihagyása számos problémához vezethet hosszú és rövid távon is.

A kihagyott vagy rosszul összeállított reggeli kihathat a közérzetünkre, az energiaszintünkre és az egészségünkre, ezek által pedig a munkahelyi teljesítményünkre is.

Az éhes emberek könnyen elfáradnak és figyelmetlenek lesznek, valamint a fáradtság és az éhség kombinációja ingerültté, türelmetlenné, egyes esetekben akár agresszívvá is változtathatja az embereket. Szélsőséges esetben a vércukorszint olyan mélyre is süllyedhet, ami szédülést és ájulást is eredményezhet. Így a cukorbetegeknek szigorúan tilos kihagyniuk a reggelit vagy bármelyik másik étkezést, mivel a nem megfelelő táplálkozás számukra komolyabb veszélyekkel járhat.