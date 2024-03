Exkluzív amerikai borászati szakkiállításon magyar borokat kóstoltak

Az amerikai meghívás a korábbi nemzetközi elismerések folytatása a szőlőbirtok történetében. James Suckling tavaly 98 ponttal értékelte, és a világ 48. legjobb borának választotta a St. Andrea Szőlőbirtok Agapé Egri Bikavér 2018 tételét. Ezzel a díjazással másodszorra került nemzetközi szinten is a legjobbak közé a St. Andrea egyik tétele. 2021-ben a Decanter World Wine Awards Best in Show díját kapta meg és a világ 50 legjobb bora közé választották a St. Andrea Nagy-Eged dűlő 2017-es bikavérét, amelyet akkor így jellemeztünk: "Elegáns, komplex bikavér, cseresznye, ribizli, dohány és étcsokoládé-vanília[...]A kékfrankos, merlot és cabernet franc triumvirátusát cabernet sauvignon egészíti ki. A nagy beszélgetések, nagy gondolatok bora..."