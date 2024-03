Ez a zöldség megakadályozhatja a rák kialakulását

Azonban vannak olyan zöldségek, melyek jótékony gyulladáscsökkentő és a rákos sejtek ellensége is egyben. Ilyen például a paradicsom. A megdöbbentő azonban az, hogy ez nem csak erre igaz.

Dr. Poonam Desai chicagói orvos 23,7 ezer követőjével a TikTok egyik legnagyobb orvos sztárja. Videóiban nemcsak a zöldségek szeretetére buzdítja a világot, hanem arra is, hogy egy olyan zöldséget is rendszeresen együnk - akár nyersen is - amely sokak randiját tönkretette már. Ez pedig nem más, mint a lila hagyma.