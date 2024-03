Ezek azok a zsíros ételek, amelyeket naponta kéne ennünk

Sokan a mai napig megijednek, ha meghallják a zsír, esetleg olaj szót, ugyanis a magas vérnyomásra, és koleszterinszintre, elhízásra, szív-és érrendszeri betegségekre asszociálnak. Pedig érdemes lenne megbarátkozni a gondolattal, hogy okosabbak, karcsúbbak, fiatalabbak és egészségesebbek is lehetünk, ha beépítjük őket az étrendünkbe. Persze az sem mindegy, milyen zsírokról van szó. Most öt olyan ételt mutatunk, melyben megtalálhatók ezek az egészséges zsírok. Talán az sem véletlen, hogy bizonyos diéták, például a ketogén vagy a mediterrán étrend követői is rendszeresen, minden bűntudat nélkül fogyasztják ezeket.

Vágólapra másolva!

Olívaolaj Az antioxidánsokban és egyszeresen telítetlen zsírokban gazdag olívaolaj egészséges helyettesítője a sertészsírnak és a finomított napraforgóolajnak, salátákra csöpögtetve pedig az előre csomagolt, cukorral és tartósítószerekkel teli szószokat is kiválthatjuk vele.

Enyhe, finom íze különösen a grillezett ételekhez, húsokhoz, zöldségekhez passzol, sütemények, desszertek esetén viszont nem ajánlatos ezt használni, mert zavaró, sós mellékízt kölcsönözhet nekik. A mediterrán diéta hívei szerint bőrfeszesítő, fiatalító, szépítő hatása miatt is kedvelik.