Ezért a reggeli a nap legfontosabb étkezése

Azonban remek választás lehet

néhány darab cukormentes korpás keksz némi sajttal, sovány felvágottal, illetve zöldséggel, egy pohár narancslével vagy kávéval kiegészítve, de a teljes kiőrlésű pékáruból készült szendvics, illetve natúr kefir, joghurt is nagyszerű napindító.

Ha pedig valaki jobban kedveli az édes ízeket reggelire, vagy nem tud sokat enni ébredés után, válasszon egy finom smoothie-t vagy turmixot, gyümölcsökből, növényi tejből vagy sovány tejtermékekből, melyet különféle extra hozzávalókkal - lenmag, chia mag, zabpehely, diófélék - még laktatóbbá tehetünk. Jó, és viszonylag gyors választás lehet még a zabkása is, ebben esetben azonban magunk készítsük, egészséges hozzávalókból, és felejtsük el a bolti, cukrozott verziót. Ha pedig előző nap elkészítjük, időt spórolhatunk, és a munkahelyre is magunkkal tudjuk vinni, hiszen hidegen is nagyon finom, akár desszertként is megállja a helyét.