Több mint száz nemzetközi szakembert fogad a Hungarian Wine Summit

Elmondása szerint Németországban és az Egyesült Királyságban rendszeres és komoly munkát végeznek a magyar borok népszerűsítésére, Kínában egyre aktívabb a magyar jelenlét, és Dél-Korea, Lengyelország, valamint az Egyesült Államok piaca is felértékelődik.

Rókusfalvy Pál nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos

Fotó: Polyák Attila - Origo / Polyák Attila - Origo

Goreczky Gergely, az MBÜ vezérigazgatója emlékeztetett arra, hogy az ügynökség munkája 2023 második félévében indult be igazán. Az MBÜ első komolyabb megjelenéseként a 2023. novemberi ProWein Sanghajt említette; ezen a szakmai eseményen hat magyar borászat mutatkozott be 27 ezer látogató előtt. A Sweet Tokaj kampány a tokaji édes borok sokoldalú gasztronómiai felhasználását tudatosította a brit piacon Michelin-csillagos séfek és a Decanter magazin közreműködésével, majd szintén az Egyesült Királyság volt az idei Furmint Február külföldi fókusza. Márciusban a világ legnagyobb borkiállítása, a ProWein Düsseldorf 47 ezres közönsége megújult dizájnú magyar standdal találkozhatott, amely 40 magyar borászatot képviselt, és naponta több mesterkurzuson mutatta be a magyar borágazatot, Master of Wine borszakértők vezetésével - mondta el.