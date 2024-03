Így készül a tökéletes húsvéti sonka

Először is nem árt tisztáznunk, mit is nevezünk sonkának. A sertés hátsócombját, azaz a combsonkát. Bár a köznyelvben húsvétkor mindent sonkának hívunk, igazából csak ezt volna szabad. Persze ez nem azt jelenti, hogy a tarja, a lapocka vagy kötözött változatuk nem jó, csak épp ezek a sertésrészek nem sonkák. Természetesen ha ezek valamelyikét vesszük, akkor is jó végeredményt érhetünk el, tehát nyugodtan válasszunk ízlésünknek megfelelően.

A lehető legtökéletesebb végeredmény eléréséhez minden esetben az a legfontosabb, hogy jó minőségű alapanyagot válasszunk.