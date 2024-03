Így készíthet egészséges müzlit a gyerekeknek néhány hozzávalóból

Korábban mi is írtunk arról, hogyan készíthetünk egészséges, adalékmentes házi müzlit, illetve granolát, melynek mézzel készített változata is nagyon finom. Megéri néha rászánni az időt, és elkészíteni, mert akár a munkahelyre is magukkal vihetjük a finom, egészséges reggelit. Érdemes egyszerre minél többet készíteni, így napokig kitart.

Ez aszalt gyümölcsös, házi müzliszelet pedig nagyszerű lehet uzsonnára, edzések, vagy kirándulás alatt, és bátran helyettesíthetjük vele az egészségtelen, előre csomagolt bolti verziót, amelyek finomak ugyan, de rengeteg felesleges cukrot, és tartósítószert tartalmaznak.

Forrás: TheSun