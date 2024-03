Így készül a tökéletes paradicsomos húsgombóc - videó

A legtöbb háztartásban hónapról hónapra asztalra kerül a sokak által csak töltött paprikaként emlegetett fogás, még akkor is, ha a névadó zöldség bele sem kerül. Nagyjából fele-fele arányban rajongunk érte, illetve ágálunk az étel ellen, de tény, hogy aránylag költséghatékony és nagyon gyors, ráadásul kiadós ebéd is egyben. Ezúttal videón is mutatjuk be az elkészítését.

Vágólapra másolva!

A töltött paprikát sokan nem kedvelik: a paradicsomos mártásban megbúvó, sárga t.v. paprika látványa nem mindenkinél indítja be a nyáltermelést, azokat pedig, akik nem kedvelik a zöldségeket, a világból is ki lehet üldözni vele. Nekik ajánljuk szeretettel a következő paradicsomos húsgombóc receptet, ami tulajdonképpen töltött paprika - paprika nélkül.

Ha valakinek hiányzik az íze, egyet belefőzhet azért a mártásba - titokban! Töltött paprika főtt krumplival Hozzávalók:

A töltelékhez: 1 fej vöröshagyma

olaj

1 gerezd fokhagyma

1 tk őrölt pirospaprika

50 dkg darált sertéshús

15 dkg rizs

só

frissen őrölt bors

További hozzávalók:

6 db tölteni való paprika

1 fej vöröshagyma

2 ek étolaj

2 ek cukor

2 ek liszt

1 l passzírozott paradicsompüré

5 dl víz

zellerlevél

só

bors

3 db nagy burgonya Bár a népszerű fogás máig megosztja az embereket, kétségtelenül gyors és laktató ebéd lehet hétvégére.

Fotó: MIndmegette.hu

Elkészítése: A hagymát finomra aprítjuk, majd megfonnyasztjuk az olajon a zúzott fokhagymával együtt. A tűzről lehúzva megszórjuk őrölt pirospaprikával, majd, ha már nem forró, alaposan összekeverjük a darált hússal és az előzőleg félig megfőzött rizzsel. Megsózzuk, megborsozzuk alaposan. A paprikákat kicsumázzuk, megtöltjük a darálthúsos-rizses töltelékkel (ne töltsük túl, hagyjunk helyet a megduzzadó rizsnek). A töltött paprikákat olívaolajon megpirítuk. A maradék töltelékből gombócokat formázunk. A hagymát negyedekre vágjuk, és megpirítjuk egy kevés olajon. Megszórjuk a cukorral, majd a liszttel, és csomómentesre keverjük. Folyamatosan kevergetve hozzáöntjük a paradicsomszószt, felhúzzuk a vízzel, beletesszük a zellert, és megsózzuk, megborsozzuk. Óvatosan beletesszük a megtöltött paprikákat, és alacsony lángon, néha megforgatva kb. 30-40 percig főzzük, amíg a töltelék teljesen megfő. Ha szükséges, egy kevés vízzel vagy alaplével pótoljuk az elfőtt folyadékot. A megpucolt és kockázott burgonyákat sós vízben megfőzzük. A megfőtt töltött paprikát a paradicsommártással és burgonyával tálaljuk. TIPP: Ha a megtöltött paprika minden oldalát kevés olívaolajon megpirítjuk, és csak után tesszük a paradicsomos mártásba, egyedi, nagyon finom ízt kap.

Ha további konyhai praktikákra kíváncsi, akkor látogasson el a Mindmegette oldalára!