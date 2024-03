Reggelire, uzsonnára egyaránt remek választás a kókuszos kelt csiga - videó

Annak ellenére, hogy a legtöbbünknek először a kakaós, a fahéjas, vagy a pizzás csiga ugrik be elsőre, ha éhesen toporgunk a pékségek ajtaja előtt, egyre nagyobb népszerűségnek örvend a kókuszos verzió is. A gyerekek és a felnőttek is odáig lesznek kérte – ezt garantáljuk.

Vágólapra másolva!

Az édes csigák készülhetnek leveles és kelt tésztából, a töltelék pedig lehet kakaó, fahéj, dió, pisztácia, sőt akár kókusz is.





Nemcsak abban van vita egyesek között, hogy melyik tészta és ízesítés a legjobb, de az is megosztja az embereket, hogy a csigát kivülről befelé haladva kell-e enni, vagy épp fordítva, azaz a legfinomabb résszel, a közepével kell-e kezdeni. Nos, bármelyik is legyen az aktuális kedvencünk, garantáltan felírhatjuk mellé a kókuszos kelt csigát is, ugyanis nem lehet ellenállni ennek az illatos, puha süteménynek!

Kókuszos kelt csiga Hozzávalók: A tésztához:

1.5dl tej

1tk cukor

2.5dkg friss élesztő

50dkg finomliszt

1csip só

25dkg vaj

3db tojássárgája A töltelékhez: 3db tojásfehérje

30dkg porcukor

20dkg kókuszreszelék

Bármelyik is az aktuális kedvencünk, garantáltan felírhatjuk mellé a kókuszos kelt csigát is, ugyanis nem lehet ellenállni ennek az illatos, puha süteménynek!

Fotó: Mindmegette.hu Elkészítés: A tejet meglangyosítjuk, belekeverjük a cukrot, és belemorzsoljuk az élesztőt. Langyos helyen hagyjuk szépen felfutni. A lisztet a robotgép táljába szitáljuk, hozzáadjuk a sót, és alaposan összekeverjük. Belemorzsoljuk a vajat, majd hozzáadjuk a tojássárgájákat és a felfuttatott élesztőt is. Közepes fokozaton addig dagasztjuk, míg a tészta elválik a tál falától. A tésztát kilisztezett kelesztőtálba tesszük, és letakarva hagyjuk a duplájára kelni kb. 40 perc alatt. Két tepsit kibélelünk szilikonos sütőpapírral. A megkelt tésztát enyhén lisztezett munkafelületre borítjuk, átgyúrjuk, és két részre osztjuk. A töltelékhez a tojásfehérjét a cukorral kemény habbá verjük, majd beleforgatjuk a kókuszreszeléket is. A tésztadarabokat kb. fél cm-es téglalappá nyújtjuk. Mindkettőt megkenjük a kókuszos krémmel, és szorosan feltekerjük, majd 4-5 cm széles szeletekre vágjuk. A tekercseket az előkészített tepsikbe rakosgatjuk, egymástól 3-4 cm távolságban, mert még kelni fognak. Letakarjuk a tepsiket, és hagyjuk még 15-20 percig kelni a csigákat. A sütőt előmelegítjük 180 fokra, és a kókuszos csigákat szép aranybarnára sütjük 20-25 perc alatt. Ha további ínycsiklandó receptekre is kíváncsi, akkor keresse fel a Mindmegette oldalát!