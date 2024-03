Rengeteg húsvéti finomsággal és kedvező árakkal várja vásárlóit a Lidl

Ahogy egyik húsvéti asztalról, a miénkről sem hiányozhatnak az alapvető ünnepi fogások, mint a húsvéti sonka és a kalács, és hogy mindezeket kiemelkedő és garantált minőségben szerezzük be, érdemes a Lidl boltjait felkeresni, nekünk ugyanis lehetőségünk volt előkóstolni ezeket az ínycsiklandó készítményeket és közösen mérlegelni, hogy vajon a drágább-e a finomabb. Sőt, nem is csak pusztán kóstolásra lettünk meginvitálva, hanem volt szerencsénk betekintést nyerni a vállalat működésébe is Kovács Tibor, a Lidl Magyarország food beszerzési ügyvezető igazgatójának a segítségével, akitől a nem mindennapi termékkínálat bemutatásán túl megtudhattuk azt is, hogy a vállalat minőségbiztosításának keretein belül a hazai és uniós jogszabályi követelményeknél is szigorúbb elvásárokat támasztanak maguk felé.

Fotó: Lidl Magyarország

Kuti Tünde és Radics Márta, a Campden BRI Magyarország élelmiszeripari mérnökei világossá tették a sajtóeseményen, hogy egy-egy étel „kóstolása” valójában mennyire bonyolult feladat, az elkötelezett szakembereknek hála megtudtuk többet között azt is, hogy bennünket, vásárlókat alapvetően 6 fontos tényező befolyásol: az ár, a csomagolás, a kényelem, az ajánlatok, a promóciók és a márkanevek. Amennyiben ezen sarokpontok mentén alaposan válogatunk minden bizonnyal megtaláljuk majd kedvenc termékeinket, és hűséget fogadunk nekik, ugyanis mindannyian szeretjük és elvárjuk a minőséget, az állandóságot, főként, ha az árak is kedvezők. A jelen lévő szakértők bebizonyítottak, hogy az érzékszervi vizsgálatnak az ún. kóstolás csupán egy része, ez egy tudományág, amely kifejezetten az objektív eredményekre törekszik – ebből kaptunk némi ízelítőt, hogy miként tudja hazánk kiemelkedő vállalata garantálni az állandó minőséget nem csupán húsvétkor, hanem egész évben is.