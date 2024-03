Sonka, tojás, kalács: miért pont ezeket esszük húsvétkor?

A hívők szerint főleg piros tojást érdemes készíteni

Fotó: MTI/Veres Nándor / MTI/Veres Nándor

Az ünnep egy másik nélkülözhetetlen eleme a húsvéti sonka, amit sokféleképpen el lehet készíteni, sőt a profi szakácsok szerint a sonka különféle fajtáit picit másképpen kell előkészíteni. Mindenekelőtt nagyon fontos, hogy magyar termékeket fogyasszunk, mert ezzel a hazai élelmiszeripart is támogatjuk, és a magyar eredet a minőség garanciája is egyben. Fontos azt is tudni, hogy mit is értünk sonka alatt: ez a sertés hátsó combja, tehát a combsonka. Bár a köznyelvben húsvétkor mindent sonkának hívunk, igazából csak ezt volna szabad. A lehető legfinomabb étel elkészítésének kiindulópontja pedig, hogy kiváló minőségű alapanyagot vegyünk - ez a tökéletes húsvéti sonka szabálya is. Ahogy ezt az Origo írja, érdemes kerülni a gyors érleléssel készült húskészítményeket, és próbáljunk meg minél puhább húst választani. Az is fontos, hogy a kiválasztott sonkának legyen zsíros része is. Ha tarját választunk, egyszerűbb dolgunk van, mert a hús rostszerkezete is zsírral, kollagénnel átszőtt. A legfinomabb húsvéti sonka elkészítésének részletes receptjét az Origo oldalán olvashatja. A hagyományos füstölt sonka mellett egyre többen választják a könnyebben elkészíthető és felszolgálható sonkákat, mint amilyen például a kötözött sonka és a szívsonka.

A húsvéti sonka mellé a legjobb választás a frissen reszelt torma. Habár csípős étel, de érdemes bőven enni belőle, mert tele van a szervezet számára szükséges vitaminforrással és tápanyaggal. Továbbá csökkenti a koleszterinszintet, és javítja az emésztést is, mert nagy mennyiségű rostot tartalmaz. Sőt, csökkentheti a rák kialakulásának kockázatát is. A házi torma készítése nem igényel szaktudást, és fontos, hogy ez biztosan adalékanyag-mentes lesz, tehát egészségesebb.