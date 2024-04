Ezek az ételek segíthetnek meggátolni az Alzheimer-kór kialakulását

Mindannyian tudjuk, hogy különös figyelmet kell fordítanunk arra, hogy mit eszünk, ha a fizikai - de a mentális - egészségünkről van szó. Változatos étrendet kell követnünk, amely gyümölcsökből, zöldségekből, rostokból, tejtermékekből, babból, hüvelyesekből, halból vagy más fehérjékből áll - és arra is ügyelnünk kell, hogy elegendő vizet igyunk. Ugyanolyan fontos, hogy a testünkre is vigyázzunk, mint az agyunkra, hiszen amikor az emberek öregszenek, természetes, hogy az agyuk is öregszik.

Nem csak a mozgás, hanem a táplálkozás is kiemelt prioritású egészségünk megőrzésének szempontjából. Íme 4 - bármelyik konyhában fellelhető - fűszer, ami segíthet szellemi erőnlétünk megőrzését.

Gyömbér

Mindenképpen érdemes megfontolni a gyömbér felvételét a napi étkezési repertoárba, ha javítani szeretnénk az emésztőrendszer, valamint az agy egészségét. A gyömbér 100 fito-kemikáliát tartalmaz, amelyek mindegyike véd az oxidatív stressz ellen - amelyet a szervezetben lévő szabad gyökök és antioxidánsok közötti egyensúlyhiány okoz.

Az oxidatív stressz vélhetően olyan károkat okoz, amelyek növelik az elveszett neuronokat - ami viszont felgyorsíthatja a demencia előrehaladását. Egy tanulmány szerint javíthatja a kognitív funkciókat és fokozhatja a memóriát. A gyömbérről azt is feltételezik, hogy növeli az agyi kémiai anyagok, a szerotonin és a dopamin szintjét.

Kurkuma

Egy másik erőteljes fűszer, amelyet érdemes a konyhaszekrényben tartani a kurkuma, amely tele van tápanyagokkal. Fő vegyülete, a kurkumin, neuroprotektív tulajdonságainak köszönhetően segíthet a memóriafunkciók fokozásában, az agyi köd csökkentésében.

Egy tanulmány szerint az Alzheimer-kór megelőzésében és kezelésében is szerepet játszhat.

Egyéb jótékony tulajdonságai közé tartozik az antioxidáns, gyulladáscsökkentő, mikrobaellenes, antiproliferatív, tumorellenes és öregedésgátló.

Fahéj

A fahéj nem csak a péksütemények ízesítője, hanem számos egészségügyi előnye is van. A fűszer tele van antioxidánsokkal, ami összefüggésbe hozható az Alzheimer- és Parkinson-kórral. Nemcsak a tanulási folyamatot és az új emlékek kialakulását ösztönzi, segítve az idegsejtek kialakulását és új kapcsolatok létrehozását, hanem segíthet megvédeni az agyat a stressz negatív hatásaitól is. Egy tanulmány azt is kimutatta, hogy a fahéj-kivonat javítja az agy inzulinérzékenységét.

Fekete bors

A fekete bors a világ egyik leggyakrabban használt fűszere a főzéshez - és felhasználása messze túlmutat azon, hogy ízesíti az ételeket. A fűszer tele van antioxidánsokkal, amelyek megakadályozzák az egészséges agysejtek károsodását. Emellett javíthatja a kognitív funkciókat és a memóriát is, mivel serkenti az agy kémiai útvonalait. Egy Alzheimer-kórban szenvedő patkányokon végzett vizsgálat során azt találták, hogy a benne található gyógyhatású vegyület, a piperlin javította a memóriát. Szóval tördeljük tovább a fekete borsot az ételeinkre!

Ne feledje, hogy míg a főzéshez használt gyógynövények és fűszerek általában jól használhatók, egyes gyógynövény-kiegészítők kölcsönhatásba léphetnek a gyógyszerekkel. A kurkuma-kiegészítők például kölcsönhatásba léphetnek a vérhígítókkal.

Mindig beszéljen a háziorvosával, hogy megbizonyosodjon arról, hogy biztonságosan használhatók.

Forrás: Mirror