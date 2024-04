Gyors, egyszerű és praktikus ételek kirándulós hétvégékre, ha már unja a hagyományos szendvicseket

mennyivel izgalmasabbnak tűnik, ha az eddig megszokott kenyérszeletek, kiflik vagy zsömlék helyett ezentúl tortillalapokba pakoljuk a hozzávalókat,

majd egyszerűen feltekerjük. Ha van rá módunk, és időnk, saját magunk is elkészíthetjük a tortillalapokat, ám a bolti verzió is megfelel, azonban, ha lehetséges, a teljes kiőrlésű változatokat keressük. Csakúgy, mint a hagyományos szendvicsek, a tortilla esetében is érvényes, hogy szinte bármivel megtölthető, mehet bele sonkaféle, felvágott, tojás, körözött, humusz vagy zöldségkrém.