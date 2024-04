Íme a legújabb laboratóriumi hús, a marhahús-rizs, ön megkóstolná?

A Harvard School of Public Health táplálkozási szakértői azt tanácsolják, hogy a fehérjék döntő hányadát érdemes növényi eredetű forrásokból magunkhoz venni, a vörös hús fogyasztását pedig lehetőség szerint kerüljük el, mert a hústermelés egyrészt környezeti szempontból fenntarthatatlan, másrészt a túl sok hús elfogyasztása akár egészségügyi problémákhoz is vezethet, beleértve akár bélrákot is.

Mindezekre megoldást jelenthet azonban egy új laboratóriumi hús, egy friss táplálkozási alternatíva, egy növényi alapú fehérje fenntartható, laboratóriumban termesztett marhahúsba oltva – állítják dél-koreai tudósok.