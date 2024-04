Mossuk meg a húst főzés előtt vagy ne - itt a megdöbbentő válasz

Nem olyan rég felrobbantotta az internetet egy TikTok-felhasználó, aki a nyers darált húst szűrőn keresztül átmosta. A videó azóta lekerült, de nagy port kavart nemcsak a videó alatti kommentszekcióban, hanem hazai és nemzetközi portálokon is. Míg a tábor egyik fele a hús megmosása mellett voksol - hiszen anyukáinktól is ezt tanultuk és lestük el -, addig a hangosabb többség a mosás ellen van. Szakértők most válaszolnak, valóban szükséges-e követni az eltanult hagyományokat.

Vágólapra másolva!

A konyha veszélyes üzem - nemcsak az éles tárgyakra és működő gáztűzhelyre kell fokozottan figyelnünk, de az ételek fertőzöttségét is meg kell akadályoznunk, ha nem szeretnénk elrontani a családi vacsorát. A régi asszonyoktól megszoktuk és megtanultuk, hogy mindig mossuk meg a húst az előkészítő folyamat elején, mivel le kell mosni róla a kórokozókat.

A kép csak illusztráció! Szakértők szerint nagyobbat ártunk a mosással Nemzetközi és hazai szakértők is vizsgálták az utóbbi időben ezt a kérdést és egyöntetűen nyilatkoztak róla. Az USDA Élelmiszerbiztonsági és Felügyeleti Szolgálat szakembere, Meredith Carothers szerint:

A hús mosásával növeljük a fertőzésveszélyt, mert a baktériumok és kórokozók a húsról lefröccsenő vízzel átkerülnek a ruhára és konyhai eszközökre, ami remek táptalaj a szaporodáshoz. A szakértő azt is hozzátette, hogy elég papírtörlővel felitatni a húslét, mivel azzal nem terjednek cseppfertőzéssel a baktériumok. Javarészt nem a hús felülete az igazi veszélyforrás

A kórokozók nagy része a húsok belsejében tanyáznak, amelyek a külső mosással nem tűnnek el. Jobb, ha hőkezeljük, mivel magas hőmérsékleten - legyen az főzés vagy sütés - minden nem kívánatos lakó elpusztul. Ha eléri a belső hőmérséklet a 60-62 fokot, vagy két percig 75 fok körül tartjuk, garantáltan megszabadulunk a baktériumoktól. Forralás vagy sütés segíthet a kórokozók eltávolításában

A Nébih is nyilatkozott a témában A Facebookon kérdezték a Nébih-et a témában, akik egy hosszú posztban válaszolták meg ezt a kérdést. A konyhapult és a mosogató kiváló táptalaja a baktériumtenyészetnek, így a fertőtlenítés egy kulcsfontosságú kérdés - sokszor kerülnek kórházba családok E-coli és szalmonella mérgezéssel. Mindemellett a külön kés és vágódeszka használat is segít a megelőzésben. Az alábbi pontokat javasolja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal: Minden esetben szappannal mossunk kezet, mielőtt húshoz vagy halhoz érünk. Ha mégis mossuk a húst, ne legyen a közvetlen közelben más élelmiszer, illetve tálban vagy szűrővel készüljünk a műveletre. Meleg folyóvíz alatt öblítsük le. Megvárhatjuk míg leszárad, de ha sietünk, egy papírtörlővel töröljük át. Minden esetben az eljárás végén is mossunk kezet alaposan szappannal, hogy megelőzzük a keresztfertőzést.

A nyers baromfi szakszerű tárolására is felhívták a figyelmet: lehetőleg minél előbb kerüljön 0-4 fok közötti hőmérsékletű hűtőbe, elkülönítve más élelmiszerektől. Az is segítség lehet, ha a húst - amennyiben lehet - az ételünk egyéb alapanyagai után dolgozzuk fel. Nem csak a húst nem ajánlott lemosni Szakértők szerint a hal és a tojás is ilyen kényes. Bár a Covid-19 alatt azt javasolták, hogy minden boltból hazavitt terméket - még a tojást is - öblítsük le, mára inkább azt tanácsolják, hogy ne tegyük. A tojás héján ugyanis természetesen, vagy a feldolgozó iparban mesterségesen kerül rá egy védőréteg, amit ha eltávolítunk, a meszes héj sérülékeny lesz és áteszi magát a baktérium. A halaknál is hasonló a helyzet, leginkább a tengeri halak esetében nem javasolják a mosást és a bőr, pikkelyek eltávolítását, mivel azok húsa rendkívül érzékeny a hőmérséklet-változásra. és így a hús íze és állaga drasztikusan megváltozhat.