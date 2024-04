Mutatjuk a világ legbüdösebb ételét

Nem olyan veszélytelen, mint hinnénk

Szervezet válogatja, de a gyomorforgató szagok után egyeseknél az íz is hányingert keltő lehet, ami súlyos, szűnni nem akaró öklendezésbe vezethet. Ezenfelül nem is lehet csak úgy kihozni az országból: a lezárt dobozban ugyanis rengeteg szén-dioxid keletkezik, ami nemcsak a dobozt deformálja, de repülőn fel is robbanhat a nyomáskülönbség miatt. A legtöbb légitársaság nemcsak a gépre, de a reptérre sem engedi be a surstromminget.