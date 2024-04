Soha többet nem kell boltban vásárolni bazsalikomot

A bazsalikom egy multifunkcionális növény - nemcsak ételeinket ízesíthetjük vele, de gyulladáscsökkentő és antibakteriális hatása miatt remek gyógynövény is. Általában ételeinkbe csak pár levél szükséges, a boltban vásárolt tövek pedig haza kerülve nem bizonyulnak hosszú életűnek. Most azonban segítünk, hogyan tudja otthon is nevelni ezt a növényt.

Képünk illusztráció

Fotó: Shutterstock