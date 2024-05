A 2 éves csodaszakács már komplett vacsorát tud főzni

Nem lehet elég korán elkezdeni a gyerekek konyhaművészetre való nevelését és a sütés-főzés iránti szeretet kialakítását - nemtől függetlenül. Minőségi időtöltésként szolgálhat az ebéd vagy sütemény elkészítése közösen - akár az egész család, akár az egyik szülő társaságában. Nem csak segítséget jelenthet az apró segítő kéz a zűrös konyhában, de meghatározó kapocsként is szolgálhat, hogy még erősebb legyen a kötődés az utódokkal. A gyerekek általában szeretnek sürögni-forogni és nyakig maszatosan segédkezni a konyhában. Az otthoni sütés és főzés remek lehetőség arra, hogy időt töltsünk együtt a gyerekeinkkel, miközben fejlesztjük a kreativitásukat és az önállóságukat. Ezen tevékenységek során nemcsak finom ételeket készíthetünk, hanem fontos képességeket is taníthatunk nekik.

A 2 éves Oswyn Wilson.

Az évek során Oswyn olyan ételeket sajátított el, mint a bolognai spagetti, a chili con carne és különböző édes sütemények. A kislány nagy rajongója a sztár szakácsoknak, Gordon Ramsey-nek és Gino D'Acampónak is, naponta nézi a műsoraikat, ezzel inspirálódva a mindennapokban. Édesanyja elmondta:

Amikor megszületett, nem kötődtünk annyira, mint szerettem volna. Imádta az apját, így az egyetlen módja annak, hogy kötődjön hozzám, az volt, hogy olyasmibe vonom be, amit én szeretek: és ez a főzés.

Elmondása szerint nem erőltette a kislányt, magától szeretett bele a konyhaművészetbe.

Eleinte egyszerű, kevert tésztájú süteményeket sütöttek együtt, majd a kislány fokozatosan vette át a főszakács szerepét, melynek édesanyja mérhetetlenül örült, hiszen a törekvése, hogy a kislány is érdeklődjön iránta és akarjon vele időt tölteni, megvalósult. Mára teljesen otthonosan mozog a konyhában, édesanyja pedig leginkább a közösségi médiára gyárt tartalmat a kislánnyal, ezzel buzdítva másokat is a közös időtöltésre.

A sütés és főzés tehát sokkal több, mint egyszerű tevékenység a konyhában. Ez egy olyan lehetőség, ahol együtt alkothatunk, tanulhatunk és élvezhetjük egymás társaságát. Használjuk ki ezt az időt arra, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz, és tanuljunk egymástól, miközben finom ételeket készítünk!

Forrás: DailyStar