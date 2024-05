A tokaji aszú nem lesz alkoholmentes, de a borpiac változásait követni kell

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

A világot meg kell értenünk, és az egyediségeinket meg kell fogalmaznunk Rókusfalvy Pál szerint is. „Vannak olyan fajtáink, ami a világnak érdekes, ami egyedi. Ilyen a kadarka, ilyen a kékfrankos, ilyen a furmint, amivel már az elmúlt években dolgoztunk, és akkor még nem beszéltünk a legismertebb márkánkról, a tokajiról, amit tényleg mindenhol ismernek. Most itt van közel száz olyan szakember a világból, akiket azért hívtunk a célpiacokról, hogy vigyék a hírét a magyar bornak. Európa több részéről is érkeztek, mondhatnám a lengyeleket, a németeket, az angol piacot, de Amerika szintén nagyon fontos, illetve Ázsiából is hívtunk több olyan kereskedőt, akivel érdemes hosszútávon együttműködni mert ott is vannak meghatározott célpiacaink. Nem véletlenül látogattam most kétszer is az elmúlt időszakban Kínába, de Dél-Koreában is készülünk most egy nagyobb megjelenésre. Vendégország lesz ősszel, az egyik legnagyobb ázsiai borexpón Magyarország, és ezekre a célpiacokra koncentráltan kommunikálunk mindig. A prémium kategóriás borok mellett nagyon sok folyóbort is exportálunk, erre a termékkategóriára is figyelni kell.” - mondta a kormánybiztos.

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

A borászatokkal többféle konstrukcióban dolgozik együtt a Magyar Bormarketing Ügynökség Pusztai Anita ismertetője alapján, a hat borrégióra szerveztek külön egyeztetéseket. „Számos kreatív javaslat érkezik hozzánk, amelyek közül a Magyar Bormarketing Ügynökség egy-egy nagyobb kezdeményezésben aktívan együttműködik. Nagyon fontos, hogy mindegyik kampányunkban abszolút szabad és támogatott is a részvétel. A Buborékok nyara kampányunkhoz például 100 borászat csatlakozott tavaly.”