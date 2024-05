Van élet a hotdogon és a hamburgeren túl - még az USA-ban is

Buffalo és kentucky-csirkeszárnyak

A tüzes, fűszeres, pácban sült buffalo wings a hatvanas évek közepén terjedt el, azóta is az egyik legízletesebb, legnépszerűbb gyorsétel Amerikában és világszerte.

A ragadós máz pikáns ízét a nagy mennyiségű cayenne bors adja. Ez az étel otthon is könnyedén elkészíthető, mivel nem igényel semmiféle extra hozzávalót. Olaj nélkül sütőben vagy airfryerben is elkészíthető.

Bár az amerikaiak nem igazán az egészséges, tudatos táplálkozási szokásairól híresek, ezt a a fajta ételt

szívesen kombinálják friss sárgaréppával és zellerszálakkal, mindehhez pedig egy finom, karakteres ízű kéksajtos mártogatós is dukál.

Legalább ilyen népszerű a kentucky-csirkeszárny is, amelyet ropogós kukoricapehely-bundában szokás kisütni. Közkedvelt partieledel, amiért ma már - a csípős változathoz hasonlóan - világszerte emberek milliói rajonganak. Ez is egyszerűen és fillérekből előállítható házilag is.