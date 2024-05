Itt a bodza szezon, így készítsen belőle ínycsiklandó és gyors süteményt

Az úgynevezett 'self soucing pudingok' hihetetlenül finomak, és nagyon gyorsan elkészíthetőek. A külseje ugyanis ropogós míg a belseje lágy, folyós állagú. Feldobhatjuk akár datolyával vagy ricottával, vagy almával és karamellel is, de ha biztosra akarunk menni akkor készíthetjük csokiból is. Ez a recept viszont bodzavirággal és citrommal készül, a citrusrajongók nagy örömére. Csodálatosan édes és könnyű, pillanatok alatt összerakható finomság – írja a The Guardian.

Citrompuding.

A bodzavirágos citrompuding elkészítése

Egy közepes méretű, ovális formájú, nagyjából 650 ml-es edényt érdemes használni. A tésztának az edény oldalát félig be kell vonnia, hogy a belső folyós rész a süti belsejébe kerüljön anélkül, hogy kifolyna.

Melegítsük elő a sütőt 200 fokra (légkeveréses 180 C)/ és kenjük ki a sütőedényt egy kis zsiradékkal.

Egy tálban habosra keverjük a vajat a cukorral és a citromhéjjal. Egyenként adjuk hozzá a tojásokat, minden hozzáadás után jól felverjük. Szitáljuk bele a lisztet, a sütőport és a sót, majd óvatosan keverjük össze, amíg össze nem áll. Rakjunk hozzá ricottát, majd kanalazzuk a masszát a kivajazott edénybe, és oszlassuk el egyenletesen.

A citromlevet, a kristálycukrot, a bodzavirágot és a kukoricalisztet egy kis serpenyőbe tesszük, közepes lángon melegítjük míg az fel nem forr. Ezután öntsük az elkészült szószt a tészta tetejére, majd tegyük az edényt egy tepsire, hogy a sütés közben lecsepegő részek ne a sütő alján landoljanak. Ezt követően tegyük be a forró sütőbe, és süssük 25-30 percig, amíg a puding aranybarna nem lesz és amíg a szósz nem pezseg a széleken. Ha ez megtörténik akkor kivesszük néhány percig hűlni hagyjuk, majd tálaljuk.

Hozzávalók:

Az elkészítés mindössze 30 perc és összesen 4-6 adag lesz belőle.

A tésztához: