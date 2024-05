Újabb furcsa ételtrend tarol a TikTok-on

Mostanában rengeteg új trend lát napvilágot a gasztronómiában. Nem rég beszámoltunk arról, hogy a brit fiatalok zöme felturbózza a szendvicset, hogy izgalmasabb ízélményt élhessenek át a hagyományos sonkás-szendvicsek helyett. Az új hóbort azonban kissé merészebb ennél:

mindenki citromot akar enni, de nem akárhogy!

Egy TikTok felhasználó, Lala egy videójában mutatta be az olasz édességipar egyik különlegességét, a Lemon Snack-et. Ennek az a lényege, hogy a citrom alakú, nagyon savanyú gyümölcs héjastul is ehető, mivel ebben rengeteg jótékony antioxidáns található. A TikTokker egy németországi kisboltban akadt erre a különlegességre és elbűvölte 5 milliós követőtáborát az élménnyel.

A kép csak illusztráció.

Fotó: AFP

Ez a különlegesség azonban nem mindenhol elérhető - elég ritka világszerte, hogy kisebb boltokban rábukkanunk. Az internet népe azonban nagyon találékony. A majdnem 10 milliós megtekintésű videó sokakat inspirált arra, hogy alternatív megoldást keressenek a citrom hasonló elfogyasztására. A szintén TikTokker, aaashleyk merészebb vállalkozásba kezdett,

ő boltban kapható rendes citrommal próbálkozott a videójában.

Azt írta videója alá, hogy látta Lalát, amint egy egész citromot eszik harapnivalóként, és ő maga is ki akarta próbálni, vajon tudja-e utánozni az olasz finomságot. A citromot apróra vágta és ahelyett, hogy beleharapott volna, egy kis mézet és tadzsint is tett hozzá, hogy megbolondítva újabb édességet kreálhasson. A videón úgy tűnik, az étel valóban ízlett neki, de bevallotta, hogy kissé savanyú volt. A barátja is megkóstolta az egyiket, és azt állította, hogy "olyan ízű volt, mint a pepperoni". Egy ember azt mondta, hogy kedvence a citromfalatozás, és mindenki úgy néz rá a környezetében, mintha őrült lenne. Egy másik felhasználó hozzátette: "Állandóan eszem citromot - egyszerűen imádom."Mások azt kérdezték, hogy tényleg van-e olyan citrom, aminek a héja nem ehető, mivel gyerekkoruk óta eszik magában, esetleg sózva a savanyú gyümölcsöt.

A citrom - és a savanyú ízvilág - például a thai konyhában nagyon népszerű, de használhatjuk halakhoz, süteményekhez vagy üdítő készítéshez is.