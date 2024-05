A tökéletesen ropogós amerikai csokis keksz 6 titka

Bár a bolti csokis kekszek is finomak tudnak lenni, azért mint mindenből, ebből is a házi a legjobb. Mutatjuk, hogyan készül a gyerekek és felnőttek egyik legnagyobb kedvence, az amerikai csokis keksz, azaz a chocholate chips cookie, és rögtön adunk is néhány tippet a tökéletes végeredményhez.

6+1 tipp a tökéletes amerikai csokis kekszhez

Minél magasabb a fehér cukor aránya a barnáéhoz képest, annál ropogósabb lesz a keksz. Néhány grammal megnövelhetjük a receptben előírt vajmennyiséget is, hogy ropogósabb cookie-t kapunk A száraz hozzávalókat fakanállal vagy spatulával forgassuk a nedves masszába, és csak addig keverdjük, amíg éppen összeáll a tészta. Sütés előtt tegyük be a masszát a hűtőbe 1-2 órára. Ezalatt a beledolgozott vaj megkeményedik, ami tömörebb textúrát eredményez. Az evőkanállal adagolt tésztahalmokat nyomkodjuk laposabbra, hogy jobban átsüljenek. Melegítsdük elő a sütőt 200 fokra, és süssük a kekszeket 9-10 percig. Minél forróbb a sütő, annál ropogósabbra sül a keksz. A ropogós cookie azonban könnyen kiszárad, ezért figyeljük az órát: általában 10 perc elég! Miután kivettük a sütőből, még keményedik.

+1: A cookie frissen a legfinomabb és rendszerint gyorsan el is fogy. Ám ha marad pár darab, akkor fém süteményes dobozban a legjobb tárolni. Kevésbé szárad ki, ha egy szelet kenyérrel együtt csomagolod el.

Fotó: Mindmegette

Amerikai csokis keksz – alaprecept

Hozzávalók:

20 dkg liszt

1 ek sütőpor

1 csipet só

12 dkg szobahőmérsékletű vaj

6 dkg cukor

6 dkg barna cukor

1 db tojás

20 dkg étcsokoládé pasztilla

Elkészítés:

Keverjük össze a lisztet, a sütőport és a sót. A vajat habosítsuk ki a cukrokkal, majd adjuk hozzá a tojást és keverjük el benne. Végül keverjük bele a lisztkeveréket és fél pingponglabda nagyságúra adagoljuk ki egy sütőpapíros tepsire. 175 fokra előmelegített sütőben kb. 8-10 perc alatt süssük meg. Ha kihűltek a kekszek, rögtön ehetjük is. Légmentesen lezárva el is tehetjük.

A legjobb amerikai csokis keksz recepteket itt gyűjtötte csokorba a Mindmegette, videót is mutatnak!