Ez a diéta csodákra képes az izületi gyulladás kezelésében

Az Egyesült Királyságan - ahogy egyébként Magyarországon is - több szézezer, sőt akár milliónyi ember él ízületi gyulladással és egyéb ízületi problémákkal. Ez amellett, hogy nagyon fájdalmas, merevséget és mozgási nehézséget is okozhat. Az ízületi gyulladásra nincs gyógymód, azonban vannak módszerek a fájdalom csökkentésére és a tüneteinek enyhítésére.

Mint sok más betegség esetében, az ízületi gyulladás hatásainak minimalizálására is az egyik ilyen módszer az, hogy jobban átgondoljuk, hogy mit eszünk meg, tehát egyfajta diéta követése.

Az Arthritis Alapítvány szerint a mediterrán étrend követése a legjobb megoldás a tünetek kezelésére - írja az Express. "Bár az ízületi gyulladásra nincs csodadiéta, számos élelmiszer segíthet a gyulladás leküzdésében, valamint az ízületi fájdalom és más tünetek csökkentésében."

A kép csak illusztráció

Fotó: Dragana Gordic / Shutterstock

A teljes értékű élelmiszerekben - többek között gyümölcsökben, zöldségekben, halakban, diófélékben és babban - gazdag étrend nemcsak az általános egészségnek tesz jót, hanem segíthet a betegség aktivitásának kezelésében is. Fontos az is, hogy minél kevesebb feldolgozott élelmiszert és telített zsírt tartalmazó ételt vigyünk be a szervezetünkbe. Ha ez a tanács ismerősen hangzik, az azért van, mert ezek a mediterrán étrend alapelvei, amelyet gyakran emlegetnek gyulladáscsökkentő és betegségelűző ereje miatt.

Több tanulmány is rámutatott arra, hogy a mediterrán étrendnek számos más jótékony hatása is van. Ezek közé tartozik:

az alacsonyabb vérnyomás,

védelmet nyújt az olyan krónikus betegségekkel szemben, mint a rák és a stroke,

segít az izületi gyulladás megfékezésében, illetve annak mérséklésében,

jótékonyan hat az ízületekre és a szívre is,

segít a fogyásban is, ami pedig csökkentheti az ízületi fájdalmakat.

Ahhoz, hogy ebből a diétából a lehető legtöbb eredményt hozhassuk ki, vannak bizonyos élelmiszerek, amikből nagyon sokat kellene fogyasztani, ezek az alábbiak:

Hal: az olajos halak bővelkednek omega-3 zsírsavakban, amik leküzdik a gyulladást. A lazac, a tonhal, a szardínia, a hering, a szardella, a fésűkagyló és más hidegvízi halak a legjobbak erre a célra. Heti kétszer három-négy uncia hal fogyasztása ajánlott. Ha valaki nem kedveli a halat, a halolaj-kiegészítők jelenthetnek alternatívát.