Így tároljuk a fűszereket, hogy minél tovább frissek maradjanak

Ha szeretünk főzni és ehhez fűzereket is szívesen használunk, akkor érdemes elkerülni azokat a hibákat, amik nagyon hamar tönkretehetik a fűszereinket.

A legtöbb fűszer eltarthatósági ideje két-három év, de Matt Webster, a Seasoned Pioneers alapítója szerint, ha megfelelően tároljuk azokat, akkor akár fél évtizedig is használhatóak maradhatnak.

Matt elárulta, hogy ha üvegedényben tarjuk a fűszereket, ráadásul a tűzhely mellett,

akkor nagyon hamar elveszítik az illatukat, ugyanis a benne lévő aromák és azok az olajok, amiket a fűszerekhez adnak, 37 celsius fokon elpárolognak és a színüket is elvesztik.

A szakértő hozzátette, ahhoz, hogy megfelelően tároljuk a fűszereket,

egy légmenetesen zárható fém dobozra lesz szükségünk, amit alaposan tisztítsunk meg, mielőtt fűszert teszünk bele.

Majd a tároló dobozt tegyük hűvös és sötét helyre, hogy minél tovább frissek maradjanak a benne lévő fűszerek. - írja a Mirror.

A kép illusztráció!

Fotó: Pixabay

Az Origo megírta, néha megesik, amikor piacon járunk, hogy túlzásokba esünk. Meglátjuk a sok friss zöldséget és gyümölcsöt, és egyszerűen nem tudunk ellenállni nekik – túllövünk a célon a mennyiséggel. Csak otthon jövünk rá, hogy ez a sok minden bizony nem fog elfogyni egyik napról a másikra, ezért mindent beteszünk a kamrába vagy a hűtőbe. És reménykedünk, hogy nem megy tönkre egyhamar. Azonban ehelyett inkább változtassunk tárolási szokásainkon, hogy minél tovább maradjanak frissek a zöldségek és a gyümölcsök. Fontos azonban, hogy bizonyos zöldségeket és gyümölcsöket semmiféleképpen ne tegyünk a hűtőbe, még akkor sem, ha nincs más opció a tárolásukra. A paradicsomot, hacsak nem érett már meg teljesen szobahőmérsékleten kell tárolni a maximális íz elérése érdekében. Az éretlen paradicsom nem éri el a teljes érettség állapotát, az érett pedig elveszti az ízét, ha hosszú ideig a hűtőben hagyjuk. Sőt, a dinnyét se a hűtőbe tegyük, mivel az is hamar ízetlen lesz ha sokáig a hidegben tartjuk.

