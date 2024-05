Ez a három dolog mindenképpen legyen a hűtőjében, ha egészséges akar maradni

Emily English nem a diéták, hanem az egészséges táplálkozás normalizálását tűzte ki célul, miután legyőzte a késői tizenéves korában kialakult étkezési zavarát. A 28 éves lány, aki a közelmúltban adta ki könyvét, a So Good-ot, és 1,3 millió követővel büszkélkedhet az Instagramon, amin a londoni lakásában készült főzős videókat oszt meg.

Nem diétáról van szó, ugyanis diéták nem működnek

- mondta a Mirrornak . Emily szerint az étkezésnek a kapcsolatteremtésről is kell szólnia, amely során a családok és a barátok együtt ülnek le az asztalhoz enni.

"Az volt a célom, hogy a receptjeimet mindenki számára elérhetővé tegyem, valamint, hogy igazán élvezetessé tegyem az étkezést. A közösségi médiában sok recept nem csak az anyagiak szempontjából elérhetetlen, hanem unalmas is" - véli Emily.

Most megosztott három olyan összetevőt, amivel jelentősen javíthatunk az étkezési szokásainkon – köztük egy olcsó, de annál hasznosabb zöldséggel, amelyet sokan figyelmen kívül hagynak, annak ellenére, hogy tele van vitaminokkal.

Emily arról beszélt, hogy a bélrendszer egészségére való összpontosítás kulcsfontosságú az egészséges és fittebb élethez.

Ne élj állandóan azzal a félelemmel, hogy mit nem szabad megennünk, hanem arra koncentrálj, amit lehet

– tanácsolta.

Görög joghurt

"Bármelyik szupermarketben megvásárolható, és rendkívül sokoldalú alapanyag - mindenre alkalmas. Én salátaöntet alapnak használom, majonézt is helyettesítek vele, és természetesen önmagában is fogyasztom uzsonnának. Gyakran adok hozzá bogyós gyümölcsöket, dióféléket és magvakat vagy éppen dióvajat egy ízletes desszerthez. A görög joghurt kalciumot, B-vitaminokat és fehérjéket is tartalmaz – ez egy egyszerű módja annak, hogy megfelelő tápanyagokhoz jusson a szervezet– véli Emily.

Előfőzött fehérjék

"Könnyűek, és nagyszerű lehetőség, ha időhiányban vagyunk. Az előfőzött fehérjeforrások vásárlása, (beleértve a garnélarákot, sült csirkét, sült lazacot, sonkát vagy tofut) gyors módja annak, hogy a salátákat vagy tésztaszószokat feldobjuk" - folytatta a szakértő.

Pirospaprika