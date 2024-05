Mutatunk 6 különleges ételkészítési módot, amelyekről talán már ön is hallott

Mostani cikkünkben olyan ételkészítési módokat mutatunk be, amelyek bár nem szokványosak, de valamilyen formában mindannyian találkoztunk már a nevükkel, sőt, több mint valószínű, hogy fogyasztottunk is ilyen ételeket, gondoljunk csak a pácolt, azaz marinált lazacra, füstölt húsra, vagy fermentált zöldségekre, amilyen például a sokak által kedvelt savanyú káposzta is.

Vágólapra másolva!

Kandírozás A kandírozás tulajdonképpen egyfajta tartósítás: a gyümölcsökben lévő vizet cukorral helyettesítjük, melynek köszönhetően elállnak. Nem csak gyümölcsöket, de ehető virágokat, gyökereket, bizonyos zöldségeket és citrusfélék héját is szokás ilyen módon tartósítani. A kandírozásnak kétféle módja létezik: az egyik egy hosszabb művelet, mely több napot is igénybe vehet. Ebben az esetben 1 kg gyümölcsre kb. 1 liter cukorszirupra van szükség, amelyet 6 dl vízből és fél kió cukorból tudunk megcsinálni. A gyümölcsöket felszeleteljük, tepsibe terítjük, majd a forró sziruppal leöntjük. Ezután egy napig állni kell hagyni, majd leszűrrjük a szirupot, visszapótoljuk 1 literre némi cukorral és vízzel, újraforraljuk, leöntjük vele a gyümölcsöket, majd újabb 1 napig állni hagyjuk. Ezt 4-5 napon át megismételjük, végül a gyümölcsökkel együtt újraforraljuk a szirupot, és 3-4 napig állni hagyjuk. Lecsöpögtetjük, és meleg helyen szárítjuk, például kályha tetején. Képünk illusztráció A kandírozás egyszerűbb módja, ha a felszeletelt gyümölcsöket szirupban forraljuk. Ebben az esetben a gyümölcsöket kisebb, vékony - legfeljebb 1 cm vastag - csíkokra érdemes vágni. 1 kg gyümölcsre ugyanannyi szirupot kell számolni, mint az előző eljárásnál, majd addig kell forralni vele a gyümölcsöt, amíg enyhén átlátszó-opálos színt kap. Ha többféle gyümölcsöt akarunk csinálni, mindegyiket külön szirupban kell főzni, hogy ne keveredjenek az ízek. Egy sütőpapírral bélelt tepsire terítjük a kész gyümölcsöt, cukorba forgatjuk, és legalább egy napig szárítjuk. Még gyorsabban - akár 1-2 óra alatt - elkészül, ha a szárítást 40-50 fokos sütőben végezzük. A kandírozott gyümölcsöket ezután felhasznáhatjuk édességek, sütemények díszítéséhez, ám csokoládéba mártva önálló desszertkként is nagyon finom. Sőt, édesszájú ismerőseinket is megajándékozhatjuk vele, ha egy mutatós üvegbe porciózzuk. Képünk illusztráció

Fotó: Shutterstock