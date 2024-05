Leszerelhetik az önkiszolgáló kasszákat?

Míg nálunk még mindig újdonságnak számítanak az önkiszolgáló kasszák, addig Nyugat-Európában és Amerikában már több mint 10 éve működik ez a rendszer. A hátrányunk kb. 10 év, és a tapasztalataikat jobb nem figyelmen kívül hagyni.

MIÉRT VEZETTÉK BE AZ ÖNKISZOLGÁLÓ KASSZÁKAT?

Az önkiszolgáló kasszák elvileg a boltnak és a vevőnek is jók: az üzlet spórol a munkaerővel, a vásárló pedig gyorsabban sorra kerül. A gyakorlatban azonban ez nem egészen így működik: általában az automata kasszáknál is áll egy bolti alkalmazott, aki felügyeli a folyamatokat és segít, ha kell. A vevőknek sem leányálom ez a fizetési mód, legalábbis sokan vesződnek az áruk beazonosításával, a mérlegeléssel, a vonalkódok lehúzásával és a gépek hibáival.

Fotó: Shutterstock

ITT A VÉGE?

Amerikában és Nyugat-Európa több bolthálózata már tömegesen zárja be az automata kasszákat az elégedetlenkedő vevők miatt. Ám Amerikában van egy másik ok is: ez pedig az, hogy az önkiszolgáló kasszákkal felszerelt boltokból egyszerűen sokkal több termék tűnik el, mint a hagyományos kasszás boltokból. Egy néhány évvel ezelőtti tanulmány szerint az automata kasszás bevásárlásoknál a bolt szempontjából a termékek majdnem 4 százaléka „vész el”, ami több mint kétszer annyi, mint a hagyományos kasszáknál.

MI A HELYZET MAGYARORSZÁGON?

Szakértők szerint nálunk nem várható az önkiszolgáló kasszák tömeges leszerelése, hiszen a legtöbb helyen hagyományos kasszák is működnek még. Az ok egyébként egyszerű: az amerikai boltok részben olyan problémára reagálnak ezzel a lépésükkel, ami nálunk nem jelentkezik. Ott ugyanis a legtöbb automata kasszához nem tartozott személyzet, és hagyományosk kasszákat teljesen megszüntették, így nem volt lehetőségük a vevőknek a választásra - írja a mindmegette.hu a Pénzcentrumra hivatkozva.