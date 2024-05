Így készül a tökéletes sajttorta - videó

Az alaphoz a perecet morzsásra törjük egy aprítógépben. Hozzáadjuk a cukrot és a megolvasztott vajat, majd alaposan összekeverjük az egészet. A masszát egy kb. 22 cm-es tortaforma aljára nyomkodjuk, úgy, hogy egy kis pereme is legyen. A 180 fokra előmelegített sütőbe toljuk, és kb. 10 percig sütjük. Azután kivesszük, és hűlni hagyjuk.

A krémsajtot kézi robotgép segítségével egyneműre keverjük, hozzáadjuk a tejfölt, a narancslikőrt vagy aromát, és ha teszünk bele, a tequilát is. Lereszeljük 3 db lime héját, és ezt is hozzáadjuk a krémhez, a sóval együtt. Alaposan elkeverjük az egészet. Végül egyenként, folyamatos keverés mellett hozzáadjuk a tojásokat is.